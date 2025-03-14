Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz hakkında, İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü şarkıcı, inşaat sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek; "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" ifadelerini kullanmış ve ağabeyi Ercan Deniz'i suçlamıştı.

Ercan Deniz de ardından kardeşiyle ilgili sert açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalarını ihbar olarak kabul eden Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Özcan Deniz hakkında inceleme başlatmıştı.

Yeni açıklamalarda bulunan Ercan Deniz, kardeşini vergi kaçırmakla suçladı. Ercan Deniz; "Şu anda 2 milyon 250 veya 2,5 milyon para alıyor diziden. Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gideceğim masalarına koyacağım. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Ben ceza çekmeye razıyım usta. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" dedi.