Kavga görüntüleri ortaya çıktı

İHA

Özcan Deniz 2018'de hayatını birleştirdiği eşi Feyza Aktan ile 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla Özcan Deniz'e dava da açmıştı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'i görmek için Feyza Aktan’ın evine gittiği ve Özcan Deniz’in eski eşi tarafından darp edildiği öne sürülmüştü. İkili arasında yaşanan şiddet olayının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Özcan Deniz, Aktan'ın tokatı karşısında neye uğradığı şaşırıyor. Aktan, ardından da Özcan Deniz’in tişörtünü yırttı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada geçtiğimiz ay hakim karşısına çıktı. Deniz suçlamaları reddederek "Velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır. Boşanma davasını ben açtım. Şiddet görmüş bir kadın olarak boşanma davası açmadı" dedi.

"SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEY DOĞRU"

Şikayetçi Feyza Aktan ise "Söylediğimiz, dilekçede yazdığımız her şey doğru. Sarıyer’deki eylem 2017 yılının sonu veya 2018’in başında gerçekleşti. O sırada evli değildim, hamileydim. Basında eski sevgilisiyle görüştüğüne dair bir haber gördükten sonra evi terk ettim. Sonra beni ikna etti, eve gittim. Evdeyken tartışmalarımız devam etti. Tartışma sırasında boğazımdan tutup duvara yapıştırdı. O süreçte vücudumda herhangi iz bırakan bir darp olmadı, aileler de araya girdi ve kendisi de pişman olduğunu belirttiği için barışıp evlendik. Eğer vücudumdaki yaralar belirgin olsa dahi darp raporu almazdım çünkü çocuğuma karşı sorumluluklarım vardı" dedi. Aktan, "Göcek’te küçük bir tartışma yaşadık. Yaz ayıydı ve doğum yapmıştım. Bebeğim 40 günlüktü. ’Bavulları topla İstanbul’a döneceğiz’ dedi. Ben de İstanbul’a dönemeyeceğimi söyledim. Olayın büyüyeceğini düşündüğüm için ’Antalya’ya kız kardeşlerimin yanına gideceğim’ dedim. O da ’Sen benim karımsın yanımda benimle gelirsin’ diyerek darp etti. Beni itti ve yere düştüm, daha sonrasında da ayağıyla vurdu. Bu süreçte de rapor almadım. Rapor almamamın sebebi de çocuğuma karşı olan sorumluluğumdur yine. Haziran 2019’da Almanya’da darp olayı oldu. Olay günü çocuk sebebiyle aramızda bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Daha sonra sanık odaya girerek çocuğu aldı ve beni kolumdan tutarak duvara vurdu. Çeşitli darplarda bulundu. O tarihte darp raporu almamamın nedeniyse ilk kez gittiğim bir ülke ve yabancı dil bilmiyor olmam. Türkiye’den aldığım darp raporuyla, sanığın ağabeyinden korktuğum ve sanığın da çocukla ilgili duygusal şantajları nedeniyle şikayette bulunmadım. O dönemde yaşım küçüktü ve korktum. Anlaşmalı boşandığımız için de bu raporu davaya dahil etmedim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, darp raporu alınan hastaneye müzekkere yazılarak, raporların istenmesine karar verdi. Tarafların bir sonraki celse tanıklarını hazırlamasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

VELAYET DAVASI 14 ARALIK'A ERTELENDİ

Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması da bugün görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.

Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan’ın avukatı, "Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık’a kaldı. 14 Aralık’ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, "Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı" diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor.