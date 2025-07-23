İsrailli bakandan skandal paylaşım: Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli saldırılarında hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, İsrailli bakan sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

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İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Filistinlileri Gazze Şeridi'nde sürülmüş olarak gösteren yapay zeka videosunu "Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajıyla paylaştı.

Gamliel, "Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

"Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajının yer aldığı görüntüde, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görülüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu görüntüde, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği gösteriliyor.

TRUMP'IN SKANDAL PAYLAŞIMI ABD Başkanı Trump da Şubat ayında İsrail'in saldırıları altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'nin geleceğine ilişkin hayali bir paylaşımda bulunmuştu. Trump'ın videosunda Elon Musk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yer almıştı. İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivilin katledildiği Gazze'nin sahil şeridinde Musk'ın yemek yediği, Netanyahu ve Trump'ın plajda güneşlendiği görülmüştü.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.

Gamliel, paylaşımında saldırıların başlamasından bir hafta sonra 13 Ekim 2023'te İsrail kabinesine Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi önerisi sunduğunu hatırlatarak "Gazzelilerin 'gönüllü göçü' sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün." dedi. İSRAİL HÜKÜMETİ FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN PLANINDA ISRAR EDİYOR İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu. Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı. Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti. Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.