Azalan gün ışığı, kış depresyonu sebebi

Moda devinden astronot giysisi

İnsanlık için küçük, ama bir marka için dev adım! Lüks moda markası Prada, Ay’a çıkacak ilk kadın astronot Christina Koch’un da dahil olduğu NASA astronotları için uzay kıyafetleri tasarladı. Ama uzay giysisi tasarlayan ilk ‘yüksek moda markası’ olsa da, uzaya çıkan ilk marka değil. Bugüne kadar güzellik serumu, hatta çikolata bile uzaya çıktı...