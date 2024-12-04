Danimarka'nın sıcak mutluluk sırrı: Hygge nedir ve hayatınıza nasıl dahil edersiniz?

Bu kelime, köken olarak Norveççe bir terim olan "hugga"dan gelir ve "rahatlatmak" veya "iyi hissettirmek" anlamına gelir. İlk kez 18. yüzyılda Danimarka yazılarında kullanılmıştır ve o günden bu yana Danimarkalıların yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.