Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Cumhurbaşkanı Yoon'a istifa baskısı artıyor

Dünyanı gözü dün akşam saatlerinde Güney Kore'ye kilitlendi. Yerel saatle 23.00 sularında konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore tehdidi ve ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu öne sürerek ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Saatler sonra parlamentoda yapılan oylamayla sıkıyönetimin kaldırılması onaylandı. Parlamentoda onaylanan kararın ardından Yoon, kabine toplantısının ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurdu. Ve Güney Kore'de yaklaşık 6 saat süren siyasi kriz ve sıkıyönetim sona erdi.

Yoon , Salı gece yarısı sürpriz bir şekilde yaptığı konuşmada sıkıyönetim ilan ettikten sonra istifa baskısıyla karşı karşıya. Guardian'ın haberine göre, dışarıdan izleyen birçok kişiye göre, ani siyasi kaos bir anda çıkmış gibi görünüyor. Ancak Kore Demokratik Partisi milletvekili Kim Min-seok son aylarda Yoon'un sıkıyönetim ilan etmeye hazırlandığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Güney Kore'de muhalefet partileri, dün geceki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclis'e önerge sundu. 6 muhalefet lideri, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un görevden alınması için harekete geçti.

Muhalefetteki Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, diğer muhalefet liderleri ile yaptığı görüşmede, "Yoon, bir kere başarısız oldu ve yeniden deneyecek, ama bundan daha ciddi riskler söz konusu. Kuzey Kore'yi kışkırtma, ateşkes hattını bozma ve silahlı çatışmaya yol açacak daha büyük riskler var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lee'nin de aralarında bulunduğu muhalefet parti liderleri, Ulusal Meclis'in önünde Yoon'un istifası talebiyle protesto yaptı.