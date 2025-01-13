Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğulcan Şahin 123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!

        Adana'da, 123 suçtan aranan cezaevi firarisi 21 yaşındaki Oğulcan Şahin, polisin, kendisinin içinde olmadığı otomobilini durdurduğunu öğrenince sosyal medya hesabından, "Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz" notuyla paylaşım yaptı. Yurt dışına kaçış hazırlığı yapan Şahin, polisin operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce cezaevinden firar eden, ‘dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ gibi 123 suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Şahin’in (21) yakalanması için çalışma başlattı.

        ZANLININ ARACI TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın son olarak Adnan Menderes Bulvarı’nda olduğunu belirledi.

        "BELKİ BULURSUNUZ" PAYLAŞIMI YAPTI

        Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin’in içinde olmadığı tespit edildi. Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, ‘Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

        REKLAM

        POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

        Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin’in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi.

        "SİZİ BEKLEMİYORDUM"

        Paylaşımından bir gün sonra karşısında polisi görüp, “Sizi beklemiyordum” diyen Şahin, yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyete götürülen Şahin, ifadesinde, “Hasımlarım var. Silahları, kendimi korumak için bulunduruyordum” dedi. Şahin, işlemlerinin ardından önce adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi. Ele geçirilen silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığı araştırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Habertürk Anasayfa