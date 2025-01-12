Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı orta saha!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Mücadele sonrasında usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Habertürk TV ekranlarındaki %100 Futbol programında Başakşehir-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Lig bitmeden önce 2 hafta önce milli maç arası verildi. Galatasaray nasıl bitirdi? Nasıl başlayacak? Rakipleri ne yapacak ama rakiplerinden önce ben ne yapacağım. Sezon başından itibaren Okan Buruk'un önüne 2 olağanüstü örnekler geldi. Bir tanesi de negatif bitti bir tanesi de olumlu bitti. Negatif biten olay iki yıl üst üste şampiyonluğun verdiği rehavet. Hem yönetimde hem oyuncu grubunda hem teknik direktörde. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir enkaz geldi. Tabi bu enkazı göğüsünde 1903 yazan Beşiktaş, bugünkü Başakşehir gibi cezasız bırakmaz, cezalandırır. Galatasaray ve Okan Buruk bir dakika dedi. Hemen transferler başladı. Sonra Young Boys'a yakalandılar ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi gitti işte bu ikinci dersti. Galatasaray'ın çok önemli bir özelliği var çok hızlı toparlanıyorlar. Kırılma yaşamadan toparlandılar. Özellikle evinde oynadığı son derece yüksek tempolu oyun anlayışı var. İkinci derse geleceğiz şimdi. Oyunun sonları bugün olduğu gibi düşmeye başlamıştı. Müthiş bir Galatasaray var 2-3 senedir. Skorlara baktığımız zaman yüzde 60'ın üzerinde kazandığı maçlarda 16 galibiyetin yarısından fazlasını tek farkla kazanmış. Şu fotokopiyi Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor maçında gördüm. Bu Başakşehir kupa maçı niye yordu Okan hocayı. Okan hoca aslında bir özeleştiri yaptı. Bence yüzde yüz doğru bir karar vererek 9 oyuncuyu rotasyona soktu. Nelsson cezalı olmasaydı Sanchez'i de sokacaktı. Maç ve oyun giderken Galatasaray 3 tane oyuncu aldı fark yarattı ikinciyi kaçırırken gol yedi. 2 tane daha soktu bir de 90+6'da penaltı kazandı. Okan Buruk dedi ki ben şapkadan tavşan çıkarmaktan yoruldum biraz beni nefeslendirin. Maalesef bu yedeklerle ben ligde iş yapamam. Okan Buruk sezon başı kaybederek öğrendi şimdi kazanmaya devam ederek. Göztepe ve Başakşehir maçlarının zor geçmesinin sebebi kadro darlığından."

Galatasaray seriyi sürdürdü... Zirvede puan farkı 11'e yükseldi. Sarı Kırmızılılar Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray neleri doğru yaptı? @RidvanDilmen8 #YüzdeYüzFutbol'da yorumladı. pic.twitter.com/YbJ2rZWAKI — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 12, 2025

"16 MAÇIN 10 TANESİNİ TEK FARKLA KAZANDI"

"Galatasaray sezon başından itibaren oynadığı maç sayısı itibariyle 16 maç kazandı. 16 maçın tam 10 tanesini tek farkla kazandı. Yüze 62.5'e denk geliyor. 3 attığı Kasımpaşa'ya yakalandı. Bir parantez 2-0 önde olduğu vasat RFS takımına yakalandı. Buna benzer Eyüpspor maçı 2-1'i bitirememiş ama her şeye rağmen 16 galibiyetin ikisine yakalanması bile ligde zirveye taşıyor. Bardağın dolu tarafına bakalım kimse sene sonunda maçlarının yüzde 60'ını falan tek farkla kazandı demez. Galatasaray bugün hariç ilk 11'deki takımların 9'uyla oynamamış. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına kadar çünkü ligimizin gözüken tablosu şu; Fenerbahçe yakalamak zorunda. Galatasaray elinde 8+ ikili averaj var bunu biliyor.

Kalan fikstür neler vadediyor? Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye kadar kayıp yaşar mı? @RidvanDilmen8 #YüzdeYüzFutbol'da değerlendirdi. pic.twitter.com/eWnjbMUsl0 — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 12, 2025 "FENERBAHÇE İLE EN BÜYÜK FARK ORTA SAHA" "Bazen 2-1'e uygun maçlar vardır ya tam 2-1'lik maçtı. Neden yedek kulübesinden dolayı bu. Bir de ligimize çok fazla oyuncu Gabriel Sara da olmayınca... Galatasaray'ın bu yıl Fenerbahçe'nin birazcık daha önünde olduğu en önemli yer kalpler; Orta sahası. Sara'nın performansı tabelaya, topa sahip olmaya ve Mertens'in de performansını artırdığını görüyoruz. Örnek bugün; Nerede Mertens?" 8 numaranın kralı Sara'dır. Torreira 8 değil Mertens değil Fred formdayken tam bir 8 numara. Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı için oynamalı. REKLAM Galatasaray'ın farkı orta sahası mı? #YüzdeYüzFutbol'da @RidvanDilmen8: "Fenerbahçe ile arasındaki en büyük fark orta saha." pic.twitter.com/aEknPISzu3 — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 12, 2025 ALİ PALABIYIK TARTIŞILAN POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİ "Öncelikle genel performanstan bahsedersem bugün Atilla Karaoğlan, çaldığı düdüklerle gösterdiği kartlarla maçın önüne geçmedi. 12. dakikda Osimhen- Opoku mücadelesinde bariz bir gol şansı beklentisi var. Osimhen çok hızlı bir şekilde kaleye doğru ilerlerken Opoku'nun formasından çekmesiyle durduruldu ve sarı kart gösterildi. Bu pozisyon özelinde eğer Osimhen o faulle durdurulmasaydı kaleye olan mesafeden oyuncunun hızından dolayı oyuncunun formasından çekilmesinden de dolayı bariz gol şansı olarak değerlendirlmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kırmızı kart olarak değerlendiriyorum bu pozisyonu. Bu pozisyon yoruma açık bir pozisyon. VAR bu pozisyonda karışmaz, var gri pozisyonlarda karışmaz. Hakemin kararında kalması doğru. 27. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon Hamza'nın uzaktan gelen topa etrafında herhangi bir hücum oyuncusu olmamasına rağmen topu uzaktan görmesine rağmen topa kafayla vurmak isterken koluyla yaptığı müdahaleye burada bir penaltı kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu ayakla müdahale yapması gereken yerde koluyla topu uzaklaştırıyor. Barış Alper'in golünden önce hemen Osimhen-Opoku mücadelesinde ikisinin ayağı havada çarpışıyor. Devamında top Osimhen'in doğal konumdaki koluna geliyor eğer Osimhen top eline geldikten sonra rakip kaleye gol atmış olsaydı gol iptal olacaktı ama sonrasında Barış Alper'e pas atıp o gol attığı için bu pozisyon için elle oynamadan bahsedemeyiz. Bu pozisyon nizamı ve gol geçerli." Maçın tartışılan pozisyonları... Hakemin performansı nasıldı? 12. dakikada Osimhen'in bariz gol şansı engellendi mi?

HT Spor Yorumcusu Ali Palabıyık #YüzdeYüzFutbol'da anlattı. pic.twitter.com/3qJdHqyNFS — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 12, 2025