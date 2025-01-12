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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlanmış oldu. Osmangazi'de de artış yüzde 42.3'ü buldu. Fatih Sultan Mehmet köprüsü de yüzde 42 zamlanırken Çanakkale Köprüsü'nde zam oranı yüzde 35'te tutuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:38
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        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
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        Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osman Gazi Köprüsü 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL zamlandı.

        Eski ve yeni fiyatlar şöyle:

        - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM:

        33 TL 》 47 TL

        - Yavuz Sultan Selim Köprüsü:

        70 TL 》 80 TL

        - Osmangazi Köprüsü:

        555 TL 》 795 TL

        Köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı yeni ücretleri:

        KÖPRÜ, OTOYOL VE TÜNELLERİN YENİ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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