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        Haberler Magazin Yangın bölgesinde Türk ünlülerinde de evleri var - Magazin haberleri

        Yangın bölgesinde Türk ünlülerinde de evleri var

        Los Angeles'ın farklı bölgelerinde 7 Ocak akşamı çıkan yangınlar sürüyor. Yangın bölgesinde aralarında; Beren Saat - Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk ünlülerin de evi bulunuyor. Evi yanan Kenan Doğulu; "Her şey gitti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:39
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        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
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        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

        Arama köpekleri ve ekipler, Los Angeles'ın tarihindeki en yıkıcı orman yangınından mahallelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Britney Spears, Paris Hilton Mel Gibson gibi dünyaca ünlü isimlerin malikanelerini kaybettiği yangın bölgesinde aralarında; Beren Saat - Kenan Doğulu çifti, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk ünlülerin de evi bulunuyor.

        Kenan Doğulu, üzüntüsünü böyle dile getirdi.

        Kenan Doğulu, evinin yanmasıyla; stüdyosunun, tablolarının, fotoğraf albümlerinin, kişisel eşyalarının yok olduğunu belirterek; "Her şey gitti" dedi.

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        Serenay Sarıkaya

        Ünlü oyuncu, 2018'de yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fiyata Los Angeles’ta 2+1 bir daire satın almıştı.

        Çağatay Ulusoy

        Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020'de Los Angeles’ta bir restoran açmış ve ev almıştı.

        Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal

        Ünlü çift 2015'te Los Angeles’tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

        Kenan Doğulu - Beren Saat

        Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018'de yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles’tan bir ev satın almıştı.

        Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram

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