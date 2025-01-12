Mustafa Denizli: Futbol adına kötü bir geceydi

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.

Türk futbol dünyasının duayen isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Başakşehir - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

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İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

İki büyük takımdan beklenen futbol kesinlikle yoktu. Hafta içinde oynadıkları kupa maçının temposunda ve lezzetinde bir maç yoktu. Futbol adına kötü bir geceydi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın çok az kullandığı sol ayağıyla attığı 2 golle kazandı. Şunlar harika hareketlerdi diyebileceğim bir organize atak yoktu. Barış'ın attığı gollerde şahsi beceri ön planda. Galatasaray hedefine ulaştı ama kendinden beklenen futbolu oynamadı. Başakşehir ise hiç oynamadı. Başakşehir kendi çizgisindeki futbola erişemedi. Galatasaray ise Başakşehir'in birçok zaafından istifade edemedi.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Şunlar harika hareketlerdi diyebileceğim bir organize atak yoktu. Barış'ın attığı gollerde şahsi beceri ön planda. pic.twitter.com/0GCztvrGkU — HT Spor (@HTSpor) January 12, 2025

Atilla Karaoğlan iyi bir yönetim göstermedi. Ben Atilla Karaoğlan'ı bu akşam başarılı hakem sınıfına koyamam.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Ben Atilla Karaoğlan'ı bu akşam başarılı hakem sınıfına koyamam. pic.twitter.com/nr5LlIoFQK — HT Spor (@HTSpor) January 12, 2025

VAR hakemlerinin yurtdışından gelecek olması bu ülke insanına bu meslekle uğraşanlara bu ayıp yeter. 85-90 milyonluk, dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesinde VAR'da pozisyonları değerlendirecek nitelikte insan bulamıyorsan bence git köprüden boğaza atla daha iyi.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: 85-90 milyonluk, dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesinde VAR'da pozisyonları değerlendirecek nitelikte insan bulamıyorsan bence git köprüden boğaza atla daha iyi. pic.twitter.com/v6qDIOwBF1 — HT Spor (@HTSpor) January 12, 2025

Ben çok üst düzey bir takımda teknik adamlığa başladım ama öyle ideallerim vardı ki nereden başlarsam başlayayım bugüne kadar yaptığım çalışmaların hepsini yapardım. Bunu kendine hedef belirlediğin zaman o azmin ve hırsın elinden hiçbir şey kurtulamaz ama bu riski göze alacaksın.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Ben çok üst düzey bir takımda teknik adamlığa başladım ama öyle ideallerim vardı ki nereden başlarsam başlayayım bugüne kadar yaptığım çalışmaların hepsini yapardım. O azmin ve hırsın elinden hiçbir şey kurtulamaz ama bu riski göze alacaksın. pic.twitter.com/7JtzECpOw3 — HT Spor (@HTSpor) January 12, 2025