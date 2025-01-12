Yeşilçam emektarı Necdet Kökeş'in dramı

81 yaşındaki Necdet Kökeş; "Fatih'te yaşayan akrabalarımı ziyarete gelmiştim. İstanbul'u filmlerde görmüştüm, gezmeye başladım. Galata Köprüsü'nden geçerken, aşağıdan sesler geldiğini duydum. Bir baktım, Orhan Günşıray ile Neriman Köksal, 'Fosforlu Cevriye' filmini çekiyor. İlgimi çekmişti. Sonrasında Taksim'e doğru yürüdüm. Taksim Stadyumu'nda bir takımın antrenmanı vardı. Top ayağıma geldi, ben de bir şut çektim, kaleci zor çıkardı, şutumu. Antrenör yanıma geldi, ayak üstü tanıştık. Futbol ve güreşle ilgilendiğimi söyledim. Antremana davet etti, kabul ettim. Takımda Orhan diye de bir arkadaş vardı. Sinemacı çevresi vardı, onun aracılığıyla sinemaya giriş yaptım" dedi.