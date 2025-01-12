Yeşilçam emektarı Necdet Kökeş'in dramı
Pek çok sinema filminde karakter oyuncusu olarak karşımıza çıkan Necdet Kökeş, zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan ve emektar isimle konuştuk
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Necdet Kökeş, gerçek bir Yeşilçam emektarı. Figüranlıkla başladığı kariyerinde pek çok filmde rol aldı. Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal başta olmak üzere, Türk Sineması'nda iz bırakan oyuncularla kamera karşısına geçti.
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Ancak kendi dönemindeki pek çok oyuncu gibi Necdet Kökeş, uzun süredir sıkıntılı bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sokakta kalan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan oyuncu ile bir araya geldik.
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Yeşilçam'ın trajik öykülerinden birinin kahramanıyla şöhret yolculuğunu, pişmanlıklarını ve yaşadığı dramı konuştuk.
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YEŞİL SAHALARDAN, SETLERE...
Adana doğumlu olan Necdet Kökeş'in gençlik yıllarında sportmen bir hayatı olmuş. Profesyonel olarak futbol, güreş ve aikido yapmış. 1962'de İstanbul'a gelen, Necdet Kökeş'in oyunculuk hayatı burada başlamış.
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81 yaşındaki Necdet Kökeş; "Fatih'te yaşayan akrabalarımı ziyarete gelmiştim. İstanbul'u filmlerde görmüştüm, gezmeye başladım. Galata Köprüsü'nden geçerken, aşağıdan sesler geldiğini duydum. Bir baktım, Orhan Günşıray ile Neriman Köksal, 'Fosforlu Cevriye' filmini çekiyor. İlgimi çekmişti. Sonrasında Taksim'e doğru yürüdüm. Taksim Stadyumu'nda bir takımın antrenmanı vardı. Top ayağıma geldi, ben de bir şut çektim, kaleci zor çıkardı, şutumu. Antrenör yanıma geldi, ayak üstü tanıştık. Futbol ve güreşle ilgilendiğimi söyledim. Antremana davet etti, kabul ettim. Takımda Orhan diye de bir arkadaş vardı. Sinemacı çevresi vardı, onun aracılığıyla sinemaya giriş yaptım" dedi.
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İLK FİLM 'LEYLA İLE MECNUN'
1963 yapımı, başrollerinde Leyla Sayar ile Göksel Arsoy'un yer aldığı 'Leyla ile Mecnun' filmiyle oyunculuğa başlayan Necdet Kökeş, hatırladığı kadarıyla 105 filmde rol aldığını söyledi. Kökeş, bu filmlerde Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi isimlerle de aynı seti paylaştı, birçok film kamera arkasında da çalıştı.
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18 yaşında beyazperdeye adım atan Necdet Kökeş, 1972'de çekilen 'Battal Gazi' serilerinde rol aldı ve 'Zıp Zıp' karakteriyle geniş çevrelerde tanındı.
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Necdet Kökeş, Yeşilçam'ın karakter oyuncularıyla ilgili; "Jönleri, jön yapan karakter oyuncularıydı. Karakter oyuncuları olmasaydı, jönlerle kim yan yana gelip oynayacaktı? Karakter oyuncuları da sinemanın kahramanlarıydı. Ustalarımızın çıraklarıydık" diye konuştu.
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Aynı zamanda kendi dönemindeki oyuncuları vefasızlıkla suçlanmasına karşı çıkan Kökeş, aksine sektörden fazlasıyla vefa gördüğünü de açıkladı.
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"ALKOL BAĞIMLILIĞI TÜM PARAMI YOK ETTİ"
Necdet Kökeş, kendi döneminde pek çok oyuncunun aksine sinemadan iyi paralar kazandığını belirterek; "Sinemadan iyi paralar kazandım ama para tutmayı beceremedim. Alkol en büyük büyük pişmanlığım. Paramı kaybetmemin en büyük nedeni alkol bağımlılığımdı. Çok şükür ki 10 yıldır ağzıma sürmüyorum" dedi.
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Ayhan Işık'ın kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, "Çok dürüst ve yardımsever bir insandı" dedi.
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Necdet Kökeş ayrıca, "Tanju Gürsu, Sinema Oyuncuları Derneği'nin başkanıydı. 1995'te Tanju Gürsu ve devletimizin sayesinde emekli olduk. Allah'a şükür ki emekli maaşım var" açıklamasını yaptı.
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Necdet Kökeş, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastane kaldırıldı. Kökeş'e anjiyo yapılacaktı ancak oyuncu istemedi. Kökeş, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu ifade etti.
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KADIKÖY'DE APART OTELDE YAŞIYOR
Uzun yıllar Beyoğlu'nda yaşayan Necdet Kökeş, şimdilerde ise Kadıköy'deki apart bir otelde yaşıyor. Beyoğlu'nda konakladığı otelden ayrılmak zorunda kalan sonrasında Yeşilçam Sokak'ta bulunan kafelerde uyuyan oyuncunun elinden Cihan Kartal adındaki otel işletmecisi tutmuş ve Kökeş'e bir oda vermiş.
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Hiç evlilik yaşamayan ve tek başına yaşam süren, Necdet Kökeş, maddi olarak zor günler geçiriyor. Uzun süreli konuşmakta zorluk çeken ve tansiyon hastası olduğunu ifade eden Kökeş, oyunculuğu bırakmadığını ifade ederek, sağlık durumu el verdiği sürece tutkusu olduğu mesleğini sürdürmek istiyor.
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