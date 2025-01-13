Ünlü isimler, evleriyle birlikte tüm eşyalarını kaybeden Los Angeles sakinleri için kıyafet bağışında bulundu.

Halle Berry, Sharon Stone ve Michelle Pfeiffer, kıyafetlerini yangın mağdurlarına gönderdiklerini açıkladı.

Oyuncular, yangın mağdurları için kıyafet toplayan mağazalara kıyafetlerini bıraktı.

Sharon Stone, "Güney California bölgesinde yaşıyorsanız, sizden de aynısını yapmanızı rica ediyorum. Temel ihtiyaçları eksik olan tüm yerinden edilmiş ailelere yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey" diye paylaşım yaptı.