Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!

        İstanbul'da, Ferhat İ. isimli şüpheli, sokak sokak kovaladığı 30 yaşındaki İmam Bozkur'u silahla öldürdü. Olayın ardından Sakarya'da yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde intikam almak için ateş ettiğini söylediği öğrenilirken cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Sultangazi'nde kan donduran olay, 9 Ocak saat 08.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

        KAHVALTILIK ALMAYA GİDİYORDU

        İmam Bozkur, 30 yaşındaydı.
        İmam Bozkur, 30 yaşındaydı.

        DHA'daki habere ve edinilen bilgilere göre, İmam Bozkur (30) sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada şüpheli Ferhat İ.'yi görerek kaçmaya başladı.

        CADDEDE KURŞUN YAĞMURU

        Şüpheli, sokak sokak kovaladığı Bozkur'a caddede silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        İNTİKAMINI ALMIŞ

        Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği Ferhat İ.'yi Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre; şüpheli emniyetteki ifadesinde, 2023 yılında İmam Bozkurt tarafından silahla yaralandığını ve silahlı saldırıyı da intikamını almak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ferhat İ.'nin, İmam Bozkur'u silahla kovaladıktan sonra arkasından ateş ederek öldürdüğü görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Habertürk Anasayfa