Ateşkese yaklaşıldı: Gazze’de ateşkes taslağı ve esir değişimi detayları belli oldu | Dış Haberler

Ateşkese yaklaşıldı: Gazze’de ateşkes taslağı ve esir değişimi detayları belli oldu | Dış Haberler

7 Ekim'den bu yana Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşta uzun bir süredir masada olan ateşkes taslağı hayata geçmek üzere.

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre taslak üç aşamadan oluşuyor.

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Birinci aşama: Geçici ateşkes ve insani yardımlar

Habertürk’ün Hamas kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ateşkesin ilk aşaması şu unsurları içeriyor:

1. Karşılıklı Ateşkes

• Hamas ve İsrail arasında karşılıklı askeri operasyonlar geçici olarak durdurulacak.

• İsrail güçleri, Wadi Gaza, Netsarim ekseni ve Kuveyt Meydanı gibi yoğun nüfuslu bölgelerden sınır hatlarına çekilecek.

2. Hava Faaliyetlerinin Sınırlanması

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• İsrail’in Gazze üzerindeki askeri hava faaliyetleri günde 10 saat boyunca durdurulacak.

• Rehine değişim günlerinde bu süre 12 saate çıkarılacak.

3. İsrail’in Geri Çekilmesi

• İlk yedi gün içinde İsrail güçleri, Raşid Caddesi’nden doğuya, Salahaddin Caddesi’ne kadar olan bölgeden tamamen çekilecek ve askeri tesisler kaldırılacak.

• 22. gün itibarıyla İsrail güçleri, Netsarim ekseni ve Kuveyt Meydanı’ndan tamamen çekilecek ve bu bölgelerdeki askeri tesisler kaldırılacak. Ayrıca, İsrail birlikleri, Salahaddin Yolu’nun doğusundan sınır hattına doğru çekilecek.

4. İnsani Yardım ve Altyapı Desteği

• İlk günden itibaren Gazze’ye günlük 600 kamyon insani yardım sevk edilecek.

• Bu yardımlar arasında 50 kamyon yakıt, elektrik santralleri, hastaneler ve fırınlar için gerekli ekipmanlar yer alacak.

İkinci aşama: Esir değişimi

1. Rehinelerin Serbest Bırakılması

• Hamas, kadın ve çocuklardan oluşan 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

• Her İsrailli rehine karşılığında İsrail, 30 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak. Bu süreçte toplam 990 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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2. Kadın Askerlerin Değişimi

• Hamas, her İsrailli kadın asker karşılığında 50 Filistinli esirin bırakılmasını talep ediyor.

• Bu esirlerin 30’u müebbet hapis cezası almış, 20’si ise cezalarının bitmesine 15 yıldan az süre kalan kişilerden oluşacak.

3. Aşamalı Serbest Bırakma

• Anlaşmanın ilk gününde Hamas üç İsrailli sivili serbest bırakacak.

• Yedinci gün dört rehine daha teslim edilecek. • Her yedi günde bir üç rehine serbest bırakılarak süreç tamamlanacak. Üçüncü aşama: Kalıcı ateşkes ve Gazze’nin yeniden inşası 1. Cenazelerin Karşılıklı Teslimi • Rehinelerin tamamının serbest bırakılmasının ardından cenazeler karşılıklı olarak teslim edilecek. 2. Gazze’nin Yeniden İnşası • Elektrik santralleri ve altyapının onarımı için ekipmanlar bölgeye sevk edilecek. • Sağlık merkezleri, hastaneler ve eğitim kurumları yeniden inşa edilecek. • Bölge sakinlerinin evlerine dönüş süreci başlayacak. Habertürk’ün ulaştığı bu üç aşamalı taslak, Gazze’deki yıkım ve insanlık dramının ardından İsrail Başbakanı Netenyahu’nun onayını bekliyor.