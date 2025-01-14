NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlementosunda NATO'nun savunma sanayii üretimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rutte "NATO ülkelerinin savunma için ayırdıkları %2'lik pay kesinlikle yeterli değil. Rusya 3 ayda NATO'nun tamamının yıllık üretimine ulaşıyor. Rusya; Belçika ve Hollanda'nın toplam ekonomik gücünden fazlasına sahip değil. Şu an güvendeyiz ancak eğer bugün savunma harcamalarımızı artırmazsak 4-5 sene içinde ya Rusça öğrenmek zorunda kalacağız ya da Yeni Zelenda'ya gideceğiz. " dedi.

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Rutte ayrıca "Gerçekten endişeliyim. Şu an ne savaştayız ne de barışta... Bu demek oluyor ki savunmaya daha fazla para harcamalıyız. Bekleyecek zamanımız yok. Avrupa'nın şu anki savunma sanayii çok küçük, yavaş ve dağınık." dedi.

Rutte, 'Avrupa NATO'su' söylemlerinin ise anlamlı olmadığını belirtirken Avrupa'nın özerk bir savunma teşkilatı kurması için gayrisafi milli hasılasının çok daha fazlasını harcaması gerekeceğini vurguladı.

Avrupa ülkeleri ise 500 milyar euroluk bir savunma fonu için hareket geçti.

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