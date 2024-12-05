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        Haberler Dünya Avrupa'dan savunma sanayii projesi | Dış Haberler

        Avrupa, ortak savunma sanayii projesi için 500 milyar euro'luk fon oluşturacak

        Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki hızlı ilerleyişi ile beraber Avrupa'da güvenlik endişeleri had safhaya ulaştı. Avrupa Birliği ülkeleri, kıtanın kaderini kendileri belirlemek adına ortak bir savunma sanayii hamlesinde bulunmayı planlıyor. Financial Times'ın haberine göre ortak savunma sanayii projesi için ayrılan bütçe 500 milyar euro.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:53
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        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
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        Avrupa Birliği ülkeleri dünyada yaşanan gelişmelerin getirdiği zorunlulukla beraber ortak savunma sanayii projesi başlatmayı planlıyor. Ortak proje için oluşturulacak bütçenin ise 500 milyar euro'yu aşabileceği belirtildi.

        Avrupa Birliği ülkeleri Soğuk Savaş Dönemi'nde Amerika'nın kanatları altında güvenliklerini sağlarken Soğuk Savaş sonrası oluşan siyasi yapıda nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair net bir tavır belirleyemedi. Angela Merkel döneminde Rusya ile iyi ilişkiler yürüten Almanya, Olaf Scholz döneminde ise Rusya ile doğrudan hasım durumuna geldi.

        Diğer yandan 47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump ilk döneminde Avrupa'ya "Ya NATO'ya daha fazla para ödeyin ya da sizi korumayız." demiş ve bu açıklamada Avrupalı devletlerde şok etkisi yaratmıştı.

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        Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis daha evvel durumla ilgili değerlendirme yaptı ve "Ortak bir savunma sanayii ihtiyacına yönelik giderek artan bir fikir birliği içerisindeyiz. Ayrıca ortak bir finans fonu da oluşturulmalı. Bu durum elbette Almanya ve Fransa gibi savunma sanayii alanında iyi işler yapan ülkeler için bir avantaj olacaktır." dedi.

        Polonya Ekonomi Bakanı Pawel Karbownik ise savunma sanayii harcamalarını artırmaktan başka çareleri olmadığını ve kendilerini en kötü senaryoya göre hazırlamaları gerektiğini söyledi.

        Financial Times'ın haberine göre Hollanda, Finlandiya ve Danimarka ortak proje fikrinin en büyük destekçilerinden Almanya'nın tutumu ise henüz belirsiz.

        Rusya ile ABD arasında kalan Avrupalı devletler artık kaderlerini kendileri belirlemek adına yeni bir savunma sanayii projesine yöneldi. Bu projeye sadece Avrupa Birliği devletleri değil İngiltere ve Norveç de dâhil olabilecek.

        Bu süreçte Avrupa Yatırım Bankasının teknik bir görev üstlenmesi bekleniyor.

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        #avrupa
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