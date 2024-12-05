Avrupa'dan savunma sanayii projesi

Avrupa Birliği ülkeleri dünyada yaşanan gelişmelerin getirdiği zorunlulukla beraber ortak savunma sanayii projesi başlatmayı planlıyor. Ortak proje için oluşturulacak bütçenin ise 500 milyar euro'yu aşabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri Soğuk Savaş Dönemi'nde Amerika'nın kanatları altında güvenliklerini sağlarken Soğuk Savaş sonrası oluşan siyasi yapıda nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair net bir tavır belirleyemedi. Angela Merkel döneminde Rusya ile iyi ilişkiler yürüten Almanya, Olaf Scholz döneminde ise Rusya ile doğrudan hasım durumuna geldi.

Diğer yandan 47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump ilk döneminde Avrupa'ya "Ya NATO'ya daha fazla para ödeyin ya da sizi korumayız." demiş ve bu açıklamada Avrupalı devletlerde şok etkisi yaratmıştı.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis daha evvel durumla ilgili değerlendirme yaptı ve "Ortak bir savunma sanayii ihtiyacına yönelik giderek artan bir fikir birliği içerisindeyiz. Ayrıca ortak bir finans fonu da oluşturulmalı. Bu durum elbette Almanya ve Fransa gibi savunma sanayii alanında iyi işler yapan ülkeler için bir avantaj olacaktır." dedi.