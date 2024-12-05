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        Haberler Gündem MGK toplantısı sona erdi

        MGK toplantısı sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Sona eren MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 19:50 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:04
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        MGK toplantısı sona erdi
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        Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

        MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,

        Toplantıda;

        "ULUSLARARASI GELİŞMELER HAKKINDA KURUL'A BİLGİ SUNULMUŞTUR"

        1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

        "TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN MESELESİNDEKİ TUTUMUNU SÜRDÜRECEĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞTİR"

        2. Lübnan’da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail’in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Türkiye’nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir.

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        DİKKAT ÇEKEN SURİYE VURGUSU

        3. Suriye’de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır.

        "UKRAYNA'DA ACİL BİR ATEŞKES VE ADİL BİR BARIŞA ULAŞILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR"

        4. Ukrayna’daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirilmiş; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

        "AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA TESİS EDİLECEK KALICI BARIŞIN TÜM AKTÖRLERİN MENFAATİNE OLACAĞI KAYDEDİLMİŞTİR"

        5. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennimiz vurgulanmış; tesis edilecek kalıcı barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedilmiştir.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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