Rusya'ya neden gittikleri anlaşıldı

Burak Özçivit, Rusya yapımı 6 bölümlük 'Yak Tebe Nadolgo' adlı dizide rol aldı. Özçivit, diziye dair; "Bu proje, benim için özel. Çünkü izleyicilere, küçük şeylerden bile neşe bulmayı öğretiyor. Çekimler sırasında Rus ve Türk kültürleri arasında büyük farklar olsa da birçok ortak yönümüz olduğunu keşfettik" yorumunda bulundu.

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Burak Özçivit - Yulia Kalashnikova

Rol arkadaşı Yulia Kalashnikova, Burak Özçivit hakkında şöyle bir yorumda bulundu; "Onunla çalışacağımız için çok mutluyum. Burak, yalnızca yetenekli bir aktör değil, aynı zamanda kadınlara nasıl davranacağını bilen ve başkalarının yanında rahat hissetmesini sağlayan harika bir insan."

REKLAM Dizinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in birçok hayranı sete giderek ünlü oyuncuyu görmek istedi. Rus basını göre; Fahriye Evcen, bu durumdan bir hayli rahatsız oldu. Evcen'in hayranlarından kıskandığı eşinin bir daha tek başına Rusya'ya ayak basmasına izin vermeyeceği haberleri yapıldı.

Fahriye Evcen Görünen o ki Rus basını haklı çıktı. Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile birlikte Moskova'ya giderek eşinin hayranlarına; "O, evli - mutlu - çocuklu" mesajı verdi.