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        Haberler Magazin Rusya'ya neden gittikleri anlaşıldı - Magazin haberleri

        Rusya'ya neden gittikleri anlaşıldı

        Fahriye Evcen'in Burak Özçivit ve çocuklarıyla gittiği Moskova gezisinin altından eşinin Rus hayranlarına; "O, evli - mutlu - çocuklu" mesajı vermek olduğu çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:16
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        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
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        Burak Özçivit, Rusya yapımı 6 bölümlük 'Yak Tebe Nadolgo' adlı dizide rol aldı. Özçivit, diziye dair; "Bu proje, benim için özel. Çünkü izleyicilere, küçük şeylerden bile neşe bulmayı öğretiyor. Çekimler sırasında Rus ve Türk kültürleri arasında büyük farklar olsa da birçok ortak yönümüz olduğunu keşfettik" yorumunda bulundu.

        Burak Özçivit - Yulia Kalashnikova

        Rol arkadaşı Yulia Kalashnikova, Burak Özçivit hakkında şöyle bir yorumda bulundu; "Onunla çalışacağımız için çok mutluyum. Burak, yalnızca yetenekli bir aktör değil, aynı zamanda kadınlara nasıl davranacağını bilen ve başkalarının yanında rahat hissetmesini sağlayan harika bir insan."

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        Dizinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in birçok hayranı sete giderek ünlü oyuncuyu görmek istedi. Rus basını göre; Fahriye Evcen, bu durumdan bir hayli rahatsız oldu. Evcen'in hayranlarından kıskandığı eşinin bir daha tek başına Rusya'ya ayak basmasına izin vermeyeceği haberleri yapıldı.

        Fahriye Evcen

        Görünen o ki Rus basını haklı çıktı.

        Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile birlikte Moskova'ya giderek eşinin hayranlarına; "O, evli - mutlu - çocuklu" mesajı verdi.

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        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
        #rusya

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