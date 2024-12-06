Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
İstanbul'da Esenler ilçesinde bulunan bir binanın kolonlarından ses geldiği iddia edildi. İncelemenin ardından 6 katlı bina tahliye edildi
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Esenler'de, 6 katlı bir binanın kolonlarından sesler geldiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi.
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Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı.
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Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi.
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Kolonlarından sesler gelen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.
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