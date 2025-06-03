Okan Buruk'tan ayrılık ve transfer açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı ayrılık ve transferle ilgili konuşurken; Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho konusunda da bir itirafta bulundu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'ta çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"KIŞ TRANSFER DÖNEMİ ZOR GEÇTİ"
Kış transfer dönemi zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim... Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz.
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- Kerem'in gidişi sizi etkiledi mi?
Ayrılığı son gündü. Kerem'in çok gitmek istemesi... Ayrılmasından yana değildim. O kadar çok istedi ki, artık burada size kalsa bir şey vermeyeceğini net görüyorduk. Böyle olunca gitmesine izin verdik. Önemli parçaydı.
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- Icardi sakatlanmasaydı kafanızda nasıl bir plan vardı?
Aslında en iyi oynadığımız dönem o dönemdi. Tottenham maçı. O sistemin üstünden gitsek çok daha başarılı olabilirdik aslında. Kadro genişliğimiz o oyunu her zaman oyuna yeter miydi? Osimhen'i alırken zaten direkt o ışık yanmıştı. Hemen 'İstiyorum' dedim. Başkası korkabilirdi.
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- Avrupa listesine yine Lemina yerine Cuesta'yı koyar mıydınız?
Mario Lemina'yı Avrupa listesine yazmamak, evet hata. Şöyle bir sıkıntı vardı; Cuesta oynayarak gelmişti, Lemina bir aydır oynamamıştı. Hatta geldikten sonra 'Bana 3-4 gün verin' demişti. Lemina, maç sonrası yenilenmesi de çok zor olan bir oyuncu. Çok kaslı, çok hazır gelmemişti. 1 hafta sonra maç vardı, zaten stoper yoktu. Cuesta ile ilgili bir karar vermek zorundayız. Önümüzdeki yılla ilgili. Transfer yapacaksak karar vermek zorundayız.
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- Mourinho geldiğinde, 'Bu sene daha zor geçecek' dediniz mi?
Tam tersini düşündüm. Zaten iyi gitmiş, 99 puan toplamış takımın hoca değiştirmesine tam tersi düşündüm. İsim olarak bakmayın, buraya formda gelen bir teknik adam değildi Mourinho. İsmail Kartal kalsaydı daha rekabetçi olurdu.
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"KADRO YAPIMIZI ERKEN OLUŞTURMAMIZ LAZIM"
Avrupa'da daha fazlasını istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde o oyunu göstermemiz lazım iyi de kadro kurmamız lazım. Geçen sene Sallai mesela Avrupa listesine yazamamıştık, devre arasında yazdık. Bu sene çok daha erken kadro yapımızı oluşturmamız lazım. Türk oyuncu da çok önemli Avrupa listesinde.
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"OSIMHEN %51 KALIR GÖRÜYORUM"
Osimhen'in pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum.
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"BARIŞ'A DEVRE ARASI İLGİ OLDU"
Barış Alper'le devre arasında ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri Tuncay'la birlikte 'Biz Galatasaray oyuncusuyuz' dediler. Barış'a teklif gelirse kulüp karar verecektir ama 'Biz Barış'ı satmak istiyoruz' diye bir şeyimiz yok. İlla satacağız diye bir şeyimiz yok.
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"SANTRFOR İŞİMİZ OSIMHEN'E BAĞLI"
Gökhan Sazdağı için devre arası için 'Düşünülebilir' demiştik ama daha sonra transferlerimiz oldu. Orada çok oyuncumuz var şu an öyle bir düşüncemiz yok. Romulo sezonun en flaş ismiydi. Birçok takım almak isteyecektir. Biz Osimhen'in Icardi'nin durumuna göre, Icardi sakatlıktan dönecek. Morata var, önemli karakter, ondan da memnunuz. Bizim santrafor işimiz Osimhen'e bağlı.
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"PREMIER LİG TECRÜBESİ YAŞAMAK ÖNEMLİ"
Biraz gerçekçi bakıyorum. Bir kere şu anda mevcut bütçe, oyuncu kalitesiyle ve Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray'ı, Avrupa'nın elit takımlarından biri olarak görüyorum. Mesela Premier Lig'de çalışmayı çok isterim ama Avrupa'da gidip herhangi bir yerde çalışayım düşüncem yok ama iyi bir yerde çalışmak istiyorum. Galatasaray'ın bir ismi var ve global bir marka. Burada olabildiğim sürece burada olmak istiyorum. Burada çok mutluyum çünkü. Onun yanında Premier Lig tecrübesi yaşamak çok önemli. Ben iki takımın oynamasını seviyorum. Bu futbolu çok seviyorum ve Premier Lig'in çok farklı olduğunu düşünüyorum.
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"TÜRK HAKEMLERİNE DESTEK OLMAK GEREKİYOR"
Yabancı hakem devam etmesi mi lazım, etmemesi mi lazım? Karar verip Türk hakemlerine destek olmak gerekiyor bence. En kötü yapılan, hepsine saygı duyuyorum, bütün atamaların yanlış yapıldığı, sezon içerisinde birçok hakem atamasının yanlış yapıldığını düşünüyorum. %80'i yanlıştı bence atamaların. Burada derbi maçları da normal maçlar da var. İnadına yanlış atamalar var. Bu sene ilk kez yabancı hakem geldi. Bunların hepsini bir şey koyduğumda, bu seneki atamaların hep yanlış olduğunu düşündüm. Bazen bakıyordum atanan hakem, öyle tanıyordum hakemi. Hiç bilmediğimiz hakemler yönetti maçımızı. Ben buna açığım, tabii ki yönetsinler. Ama eskiden bir süreçten geçip daha önemli maçları alıyorlardı. Ondan zarar da gördüler. Bu sene çok değişik olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırdığım çok atama oldu.
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"A MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"
İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride. Milli takımda oynadım, o heyecanı yaşadım. Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim. Montella da iyi gidiyor, Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. İyi işler yapıyor ve iyi bir insan. Ona da destek olmak gerekiyor.
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"GÖNDERİLECEK İSİMLER DE ÇOK ÖNEMLİ"
Buraya gelmeden önce de konuştuk, çok önemli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetime de teşekkür ederim. Bize güveniyorlar. Gelecekler dışında gönderecekler de önemli. Orada da birçok oyuncu var. Para ve limit var. Devam eden, ayrılacak oyuncular var. Gidenler de bir mesai. Bunu iyi yürütmemiz gerekiyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Şu anda maç yok mesela, transfere odaklanılıyor sadece. Bu da bizi hataya yönlendirebiliyor. Erken karar verip hataya neden olabiliyor. Erken karar vermemek lazım. Önemli çalışmalar yapıyoruz, yapacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız.