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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli aylıkları ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. Haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 14,01 oranında zam yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 03.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:03
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        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu’na göre mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,53 oldu.

        Beş aylık enflasyon yüzde 18,10 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu.

        Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bunun yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece haziran ayında enflasyon hiç artmasa bile memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artacak.

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        MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK

        Yapılacak artışa rağmen temmuz ayındaki memur maaş zammı enflasyonun altında kalacak. Memurların maaş zammı geçen yılın temmuz ayından beri enflasyonun altında kalıyor.

        Geçen yıl ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 24,73 olurken, memurların maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Memur maaş zammı enflasyondan 5,42 puan daha düşük oldu.

        2024’ün temmuz – aralık döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oranında çıkarken, memurların maaş zammı yüzde 11,54 olarak gerçekleşti. Memurlar ocak ayında da enflasyonun 4,21 puan altında zam aldılar.

        Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında da memurların maaş zammı enflasyonun 1,09 puan altında kalacak.

        ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

        Ocak ayında brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,67 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 30 oranında zam yapıldı.

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        Beş aylık enflasyon sonucu net asgari ücretin alım gücü 2.900 TL azalarak 19.205 TL’ye geriledi.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi. Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.

        Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.

        Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.

        En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.

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        En düşük emekli aylığı geçen yıl ocak ayından beri enflasyona paralel artıyor. Geçen yıl ocakta 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı, temmuzda 12.500 TL, bu yılın ocak ayında ise 14.469 TL oldu.

        En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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