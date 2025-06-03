Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı: İlk aday Lunin!

Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen transferini gerçekleştirmesi durumunda diğer bölgeler için ayırabileceği maddi kaynaklar sınırlı hale gelecek.

Lunin'in transferi gerçekleşmezse, ikinci hedef ise Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır. Daha önce gündeme gelen Berke Özer her ne kadar Okan Buruk’un beğendiği bir isim olsa da kaleci antrenörlerinin fikri de önemli.