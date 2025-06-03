Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı: İlk aday Lunin!
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray önceliğini Real Madrid forması giyen Lunin'e verdi. Sarı-Kırmızılılarda diğer adaylar ise Uğurcan Çakır, Berke Özer ve Bulka. İşte Galatasaray'ın kaleci planı...
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Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar kaleci transferinde önceliği Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin'e verdi. Lunin transferinin durumu ise biraz Victor Osimhen’e bağlı.
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İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Real Madrid, Lunin’in ayrılması fikrine sıcak ancak 20 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli belirledi.
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Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen transferini gerçekleştirmesi durumunda diğer bölgeler için ayırabileceği maddi kaynaklar sınırlı hale gelecek.
Lunin'in transferi gerçekleşmezse, ikinci hedef ise Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır. Daha önce gündeme gelen Berke Özer her ne kadar Okan Buruk’un beğendiği bir isim olsa da kaleci antrenörlerinin fikri de önemli.
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Sarı-kırmızılı yöneticiler arasında Berke’nin Günay Güvenç’ten önde olmadığını düşünen isimler de var. Galatasaray, Muslera’nın yerini Türkiye’den sadece Uğurcan Çakır’ın doldurabileceğine inanıyor.
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Trabzonspor ise kaptanları Uğurcan Çakır konusunda son derece sert bir duruşa sahip. Trabzon camiası kaptanlarının Türkiye’den herhangi bir başka kulüpte oynamasını kabul edilemez buluyor.
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Galatasaray Uğurcan Çakır için başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirip durumu sormayı planlıyor.
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Bu iki ismin ardından ise OGC Nice forması giyen Polonyalı kaleci Marcin Bułka'nın transferi gündemde. Fransa’da yaşanan yayın ihalesine bağlı olarak kulüpler denk bütçe için bazı futbolcularını elden çıkarmak durumunda.
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Sözleşmesinin son senesine giren Bulka da satış listesine konan oyunculardan biri. Nice, Polonyalı kaleci için 10-12 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor.
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Oyuncunun önceliği ise Fransa’dan ayrılması durumunda Premier Lig’de oynamak. Bulka, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a da sıcak bakıyor.
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Transferdeki planlarını Osimhen’e göre şekillendirecek olan sarı-kırmızılılar kale bölgesi için şu ana kadar resmi bir teklif yapmadı.