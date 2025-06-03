Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna ile gerçekleşen müzakerelerin ardından açıklamada bulundu.

Medvedev, açıklamasını Telegram hesabından yaptı.

Medvedev, görüşmelerin amacının taviz verilen bir barış olmadığını ifade ederken, görüşmelerin maksadının Rusya'nın hızlı zaferini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Medvedev, Ukrayna hükümetini ortadan kaldırmanın da hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Dmitry Medvedev, dün Ukrayna tarafına iletilen ve barış için şartların yer aldığı memorandumun da esasen bununla ilgili olduğunu vurguladı.

Medvedev "İntikam kaçınılmaz, ordu ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek. Havaya uçurulması gereken havaya uçurulacak; ortadan kaldırılması gereken ortadan kaldırılacak." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'da dün gerçekleşen müzakerelerden hızlı alınacak kararlar beklemenin doğru olmayacağını belirterek, "Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair çeşitli sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, 1 Haziran'da Rusya'daki bazı asker üslere yönelik insansız hava aracı saldırılarını değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılara ilişkin gerçek zamanlı bilgilendirme aldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumla ilgili konuşan Peskov, "Çok sayıda çözüm seçeneğini özetleyen birçok hüküm içeriyor. Her şey çatışmanın temel nedenlerinden kurtulmayı ve onu sürdürülebilir bir çözüm yoluna sokmayı amaçlıyor." sözlerini sarf etti.

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Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme olasılığını değerlendiren Peskov, "Açıkçası, yakın gelecekte pek olası değil. Putin en üst düzeyde temaslara hazır olduğunu ancak temasların teknik düzeyde yapılacak anlaşmaların bir sonucu olması gerektiğini vurguluyor." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, İstanbul'da dün yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin de "Bazı hızlı kararlar veya atılımlar beklemek yanlış olur. Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bu anlaşmalar uygulanacaktır." bilgisini paylaştı.