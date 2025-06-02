Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Rusya Ukrayna'nın Kırım'ın ilhâkını tanımasını ve 4 bölgeden çekilmesini talep etti" | Dış Haberler

        "Rusya Ukrayna'nın Kırım'ın ilhâkını tanımasını ve 4 bölgeden çekilmesini talep etti"

        Rus basını, Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumda, Ukrayna'nın Kırım'ın ilhâkını tanımasını talep ettiğini ve 4 bölgeden askerlerini tamamen çekmesini istediğini bildirdi. Rus heyeti, İstanbul'daki 2. tur görüşmeleri sırasında Ukrayna'ya savaşı bitirme şartlarının yer aldığı memorandumu teslim etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, Rusya'nın savaşı sürdürmek için her şeyi yaptığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.06.2025 - 19:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen 2. tur görüşmeleri sona ererken, Rusya'nın Ukrayna'ya savaşın bitimine ilişkin taleplerin sunulduğu bir memorandum teslim ettiği bildirildi.

        Rus basını, memorandumun içeriğine dair bilgileri paylaştı.

        Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın Ukrayna'dan Kırım'ın ilhâkını tanımasını istediğini ifade etti.

        Rusya'nın talepleri arasında Luhansk, Donetks, Zaporijya ve Herson'dan Ukrayna askerlerinin tamamen çekilmesi de yer alıyor.

        Rusya, Ukrayna'nın askerlerini çekmesini öngördüğü bölgelerin Rusya'ya ilhâkının tanınmasını da şart koştu.

        Rusya ayrıca, Ukrayna'nın nükleere sahip olmayan ülke statüsünün teyidini talep ettiği bildirildi.

        Rusya, ateşkes için ise Batı tarafından Ukrayna'ya sağlanan silah tedarikinin durmasını öngörüyor.

        Rusya, memorandum çerçevesinde, Ukrayna ile imzalanacak barış anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hukuki olarak geçerli kılınmasını istedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bugünkü görüşmelerde daha ılımlı olduğunu ancak yine de cüretkar davrandığını bildirdi ve yeni önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

        Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise Rusya'nın savaşı bitirmemek için her şeyi yaptığını ifade etti.

        REKLAM

        MEDİNSKİY'DEN AÇIKLAMALAR

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile görüşmelerde ağır yaralı ve hasta askerlerin tamamının takas edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirterek "Ukrayna'ya cephenin belirli bölümlerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik." dedi.

        Medinskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

        Hazırladıkları memorandum taslağını Ukrayna tarafına teslim ettiklerini bildiren Medinskiy, bunun iki bölümden oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Birinci bölümde, uzun vadeli barışın ne şekilde sağlanabileceği konusunda maddeler yer alıyor. İkinci bölümü ise olası kapsamlı ateşkesin sağlanmasına yönelik atılması gereken adımları kapsıyor. Bu konuda seçenekler bile var. Memorandum yeterince ayrıntılı biçimde. Ukrayna tarafı, bu belgeyi analiz etmek için aldı. Onlar analiz edecek ve geri dönüş sağlayacak. Bunu değerlendireceğiz."

        Müzakerelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlar hakkında bilgi veren Medinskiy, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz. Tüm ölen askerlerin kimliğini tespit ettik. Ellerinde Rus askerlerinin cesetleri varsa bunları alırız." dedi.

        REKLAM

        "En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık"

        Medinskiy ayrıca, Ukrayna ile tekrar esir asker takası konusunda anlaşmaya vardıklarına işaret ederek "En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Ağır yaralı ve ağır hasta askerlerin tamamı takas edilecek. Bu yaptığımız insani bir jest. Ayrıca 25 yaş altındaki esir askerlerin tamamı takas edilecek. Böylece takas edilecek asker sayısı 1000'den az olmayacak, büyük ihtimal 1000'den daha fazla olacak. Bu rakamlar belirleniyor." ifadelerini kullandı.

        Bunun için daimi sağlık komisyonlarının kurulması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Medinskiy, "iki tarafın, bu komisyonların tespitleri doğrultusunda, siyasi kararların alınmasını beklemeden takas edilecek ağır yaralı asker listelerini oluşturabileceğini ve bu tür takasların sürekli gerçekleştirileceğini" kaydetti.

        "Ukrayna'ya cephenin belirli bölümlerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik"

        Medinskiy, Kiev'in sürekli ateşkesin sağlanmasını istediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'ya cephenin belirli bölümlerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik. Rus ve Ukraynalı askeri uzmanlar, bu konu üzerine çalışacak. Bu, komutanların, askerlerinin cesetlerini toplayabilmeleri için yapılacak. Böyle bir teklif var. Ukrayna askerleri bu teklif üzerinde en kısa zamanda çalışma yapacaklarına dair söz verdi." diye konuştu.

        REKLAM

        Görüşmelerde, Ukraynalı çocukların iade edilmesi konusunun da ele alındığının altını çizen Medinskiy, Ukrayna'nın Rusya'yı binlerce çocuğu çalmakla suçladığını ve bunu "şov" haline getirdiğini söyledi.

        Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çocuk listesini verdiğini aktararak "Çocuk listesini aldık. Bu listede 20 bin değil, 339 çocuk var. Bunun üzerinde çalışacağız. Bugüne kadar 101 çocuğu teslim ettik. Ukrayna tarafından ise 22 çocuk alındı. Hiçbir çocuk kimse tarafından çalınmadı. Bunlar, Rus askerleri tarafından kurtarılarak cepheden çıkarıldı. Bunların anne ve babasını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "Müzakerelerden memnunuz"

        İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, basın mensuplarının, Rus heyetinin müzakerelerin sonucundan memnun olup olmadığına yönelik bir sorusuna "Evet" cevabını verdi.

        İstanbul'daki müzakerelerde tarafların uzlaşıya vardığı esir takasına ilişkin de konuşan Medinskiy, "Savaş esirlerinin değişimi eşit olacak. Toplamda en az 1000 kişi, muhtemelen daha da fazla. 1200'e kadar çıkabilir. Bu, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana en büyük değişim olacak." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Habertürk Anasayfa