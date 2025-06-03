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        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Özgür Özel tokalaştı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Özgür Özel tokalaştı

        TBMM'deki Başkanlık seçimine katılmak için Meclis'e gelen CHP Genel Başkanı ile MHP Lideri Devlet Bahçeli tokalaştı. İki lider kısa bir süre sohbet etti. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 03.06.2025 - 19:49 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:51
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        Özel ile Bahçeli tokalaştı
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        TBMM'de gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimine siyasi parti liderleri tam kadro katılım sağladı. Seçimler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Genel Kurul Salonuna geldi.

        BAHÇELİ İLE ÖZEL TOKALAŞTI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'na gelmek için salondan geçerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oturduğu yöne yönelerek selam verdi. Bahçeli, Özel'in selamını alarak ayağa kalktı ve iki lider tokalaştı. Bahçeli ile Özel burada kısa süre sohbet etti. Bahçeli'nin Özel'e 'Çok hareketlisiniz' demesi dikkat çekti.

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        #Bahçeli Özel tokalaşma
        #haberler
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