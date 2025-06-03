Bakan Kacır Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında açıklamalarda bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı. Bakan Kacır canlı yayında yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye Planı kapsamında 81 ilde kalkınma hamlesi yapıyoruz" dedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında açıklamalarda bulundu.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
- "Küresel resmi dikkate alarak yeni teşvik programı hazırladık."
- "Önceki teşvik programıyla 1.4 milyon ilave istihdam gerçekleştirildi."
- "Kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı, seçici teşvik dönemine giriyoruz."
- "Teşvik sistemimiz tamamen dijital ortamda takip ediliyor."
- "Yeni sistemde 11.5 ve 18.6 puan arasında yatırım yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız."
DEPREM BÖLGESİNE 6. BÖLGE TEŞVİKLERİ UYGULANACAK
- "Kalkınmada öncelikli bölgelerimiz için güçlü istihdam teşviklerini sürdüreceğiz."
- "Terörsüz Türkiye Planı kapsamında 81 ilde kalkınma hamlesi yapıyoruz."
- "Depremden yoğun olarak etkilenen şehirlerimizde 6. Bölge teşviklerini uygulayacağız."
- "9 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihracatı yapıyoruz, hedefimiz 30 milyar dolar."
- "Önümüzdeki dönemde yeni batarya teknolojilerini ülkemize kazandıracağız."
'DIŞ TİCARET AÇIĞINI KAPATACAK ALANLARA ODAKLANACAĞIZ'
- "Teşvik sistemiyle yeni yatırım ihtiyacı kalmamış alanlar yerine dış ticaret açığını kapatacak alanlara odaklanacağız."
- "Çin'den sonra en fazla çeşitte ürünü en çok ülkeye sunabilen ülkeyiz."
- "Tekstil, hazır giyim, mobilya gibi sektörler bizim için çok önemli, çünkü emek yoğun sektörler."
- "30 milyar TL'lik KGF paketi bankaların kredi limitlerine dahil edilmeyecek."
- "Endüstriyel robot kullanımını 2030 yılında 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz."
'ODAĞIMIZ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK'
- "Odağımız Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak ama bugün artık enflasyon küresel bir mesele."
- "Önümüzdeki dönemde KGF'de yeni adımlar atılmasını bekliyorum."
- "OSB'lerdeki yerleri dijital ortamda tahsislere açtık, 8 ayda 3.112 tahsis başvurusu oldu."
- "Yerel kalkınma hamlesiyle yerel potansiyeli üretime dönüştürmek istiyoruz."
- "Türkiye'nin bölgesinde önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar doğacaktır."
- "Daha fazla Çin markasıyla rekabet zorunluluğu ortaya çıkabilir ama sanayicimizin yanında olacağız."