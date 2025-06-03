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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında açıklamalarda bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı. Bakan Kacır canlı yayında yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye Planı kapsamında 81 ilde kalkınma hamlesi yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:45
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        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında açıklamalarda bulundu.

        Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

        - "Küresel resmi dikkate alarak yeni teşvik programı hazırladık."

        - "Önceki teşvik programıyla 1.4 milyon ilave istihdam gerçekleştirildi."

        - "Kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı, seçici teşvik dönemine giriyoruz."

        - "Teşvik sistemimiz tamamen dijital ortamda takip ediliyor."

        - "Yeni sistemde 11.5 ve 18.6 puan arasında yatırım yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız."

        DEPREM BÖLGESİNE 6. BÖLGE TEŞVİKLERİ UYGULANACAK

        - "Kalkınmada öncelikli bölgelerimiz için güçlü istihdam teşviklerini sürdüreceğiz."

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        - "Terörsüz Türkiye Planı kapsamında 81 ilde kalkınma hamlesi yapıyoruz."

        - "Depremden yoğun olarak etkilenen şehirlerimizde 6. Bölge teşviklerini uygulayacağız."

        - "9 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihracatı yapıyoruz, hedefimiz 30 milyar dolar."

        - "Önümüzdeki dönemde yeni batarya teknolojilerini ülkemize kazandıracağız."

        'DIŞ TİCARET AÇIĞINI KAPATACAK ALANLARA ODAKLANACAĞIZ'

        - "Teşvik sistemiyle yeni yatırım ihtiyacı kalmamış alanlar yerine dış ticaret açığını kapatacak alanlara odaklanacağız."

        - "Çin'den sonra en fazla çeşitte ürünü en çok ülkeye sunabilen ülkeyiz."

        - "Tekstil, hazır giyim, mobilya gibi sektörler bizim için çok önemli, çünkü emek yoğun sektörler."

        - "30 milyar TL'lik KGF paketi bankaların kredi limitlerine dahil edilmeyecek."

        - "Endüstriyel robot kullanımını 2030 yılında 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

        'ODAĞIMIZ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK'

        - "Odağımız Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak ama bugün artık enflasyon küresel bir mesele."

        - "Önümüzdeki dönemde KGF'de yeni adımlar atılmasını bekliyorum."

        - "OSB'lerdeki yerleri dijital ortamda tahsislere açtık, 8 ayda 3.112 tahsis başvurusu oldu."

        - "Yerel kalkınma hamlesiyle yerel potansiyeli üretime dönüştürmek istiyoruz."

        - "Türkiye'nin bölgesinde önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar doğacaktır."

        - "Daha fazla Çin markasıyla rekabet zorunluluğu ortaya çıkabilir ama sanayicimizin yanında olacağız."

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