Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET! İki yengesini öldürüp kahvede çay içti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!

        Iğdır'ın Aralık ilçesinde, yengeleri olan 59 yaşındaki Hatun ve 52 yaşındaki Elmas Çakmakcı'yı öldüren 73 yaşındaki Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, köy yolunu kullanması nedeniyle yaşanan tartışmada yengelerinin köylülerden yana tavır aldığını anlatan Çakmakcı, "Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanlarına gitmemelerini istiyordum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Iğdır'da kan donduran olay, 28 Mayıs'ta saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde meydana geldi.

        İKİ YENGESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        Mehmet Çakmakcı (73), yengeleri Hatun Çakmakcı (59) ile Elmas Çakmakcı'yı (52) tabancayla vurarak öldürüp kaçtı. İki kadının cenazeleri, Aralık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        ZANLININ YERİ TESPİT EDİLDİ

        Hayatını kaybeden Hatun Çakmakcı.
        Hayatını kaybeden Hatun Çakmakcı.

        Elmas Çakmakcı Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı da Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı araştırmada Mehmet Çakmakcı'nın Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğunu belirledi.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Öldürülen Elmas Çakmakcı.
        Öldürülen Elmas Çakmakcı.

        Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Çakmakcı'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Aralık ilçe adliyesine çıkarılan Mehmet Çakmakcı ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

        KÖYLÜ TARAFINDAN DIŞLANMIŞ

        Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatan Mehmet Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını söyledi.

        "KARDEŞLERİM VE YENGELERİME ÖFKELİYDİM"

        Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum.

        "BENİ İSTEMEYENLERİN YANLARINA GİTTİLER"

        Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim.

        "BİR ŞEY SÖYLEMEDEN ATEŞ ETTİM"

        Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" diye konuştu.

        KAHVEYE GİDİP ÇAY İÇMİŞ

        Mehmet Çakmakcı, Evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden Çakmacı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını bildiren Çakmakcı, bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını söyledi. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden Mehmet Çakmakcı, pişman olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Iğdır
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa