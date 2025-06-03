Hande Doğandemir, eski ilişkisine bittiği yerden devam ediyor

Oyuncu Hande Doğandemir'in adı son günlerde meslektaşı Yusuf Çim ile anılıyordu. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı öğrenildi.

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39 yaşındaki Hande Doğandemir ile 48 yaşındaki eski sevgilisi Emre İzer'in ilişkilerine yeni bir şans verdikleri öğrenildi.

Hande Doğandemir ile Şebnem Bozoklu'nun 6 yıl evli kaldığı eski eşi mimar Emre İzer'in ilişkisi Temmuz 2024'te başladı. O dönemde; Doğandemir'in sosyal medya hesabından "Geldi benimki" yazılı paylaştığı fotoğrafla bir sevgilisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra da o kişinin Emre İzer olduğu anlaşılmıştı.

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Birkaç ay süren ilişkilerini bitirme kararı alan Hande Doğandemir ile Emre İzer, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Doğandemir ile İzer, ilişkilerinin ikinci bir şansı hak ettiği düşüncesiyle yeniden aşk yaşamaya başladı.