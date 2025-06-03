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        Haberler Magazin Hande Doğandemir, eski ilişkisine bittiği yerden devam ediyor - Magazin haberleri

        Hande Doğandemir, eski ilişkisine bittiği yerden devam ediyor

        Hande Doğandemir'in adı; meslektaşı Yusuf Çim ile anılıyordu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı, Doğandemir'in eski sevgilisi Emre İzer ile ilişkilerine yeni bir şans verdikleri öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:53
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        Eski sevgililer yeniden beraber
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        Oyuncu Hande Doğandemir'in adı son günlerde meslektaşı Yusuf Çim ile anılıyordu. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı öğrenildi.

        39 yaşındaki Hande Doğandemir ile 48 yaşındaki eski sevgilisi Emre İzer'in ilişkilerine yeni bir şans verdikleri öğrenildi.

        Hande Doğandemir ile Şebnem Bozoklu'nun 6 yıl evli kaldığı eski eşi mimar Emre İzer'in ilişkisi Temmuz 2024'te başladı. O dönemde; Doğandemir'in sosyal medya hesabından "Geldi benimki" yazılı paylaştığı fotoğrafla bir sevgilisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra da o kişinin Emre İzer olduğu anlaşılmıştı.

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        Birkaç ay süren ilişkilerini bitirme kararı alan Hande Doğandemir ile Emre İzer, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Doğandemir ile İzer, ilişkilerinin ikinci bir şansı hak ettiği düşüncesiyle yeniden aşk yaşamaya başladı.

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        #Hande Doğandemir
        #Emre İzer
        #şebnem bozoklu

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