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        Haberler Gündem Belediyelere yolsuzluk soruşturmasında 8 tutuklama

        Belediyelere yolsuzluk soruşturmasında 8 tutuklama

        Belediyelere yönelik yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 5 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartı istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Giriş: 03.06.2025 - 18:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 01:18
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        Belediyeler soruşturmasında 8 tutuklama
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        Belediyelere yönelik yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Diğer yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve aralarında belediye başkanlarıyla, başkan yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri saat 10.00 itibariyle başladı.

        TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

        Savcılık tarafından ifadeleri alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, Osmaniye Kadirli Belediyesi'nde işçi olan Can Zafer Yaman, Beşiktaş Belediyesi'nde eğitmenleri Şazime Sena Çelik, Görkem Kızılayak ve soruşturmada ismi geçen şirketlerin ortak, yetkili ve çalışanları olan Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Yusuf Yadoğlu, Fikri Demir, Songül Demir, İsmet Abacı, Hakan Ateş, İsmail Yalçın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTEMİ

        Operasyonda gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanması talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        TUTUKLANDILAR

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yeniden savunmaları alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı tutuklandı.

        Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Halil S., Beşiktaş Belediyesi eğitmenleri Görkem Kızılayak ve Şazime Sena Çelik ile soruşturmada ismi geçen şirketlerin yetkilileri Hakan Ateş ve İsmail Yalçın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        #CHP belediye soruşturma
        #haberler
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