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        Haberler Gündem Politika TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda beş adayın yarıştığı Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:52
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        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
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        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, seçime geçilmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

        AA'da yer alan habere göre DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan "Şırnak'ın sorunları", CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer "Adana'nın sorunları" hakkında konuştu.

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde Gazze'de yaşanan çocuk dramı"na ilişkin konuşmasında, İsrail'in, çocukların hayatlarını da hedef aldığını belirtti.

        Gazze'de çocukların enkaz altında can verdiğini vurgulayan Yazmacı, Gazze'de insani yardımlara izin verilmediğini ifade etti. Yazmacı, "Netanyahu'nun kanlı elleriyle işlenen suçlara dünya kamuoyu utanç verici sessizlikle eşlik ediyor." dedi.

        Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem İkinci Devre için Meclis Başkanı seçimine geçilecek.

        İLK TUR OYLAMASI BAŞLADI

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda beş adayın yarıştığı Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı

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