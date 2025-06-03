Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, TRT Haber yayınında açıklamalar yaptı.

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Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi bölgesel yayılma riski bulunan bir savaşı istemediklerini ifade etti.

Bakan Fidan, Ukrayna Savaşı'nın iki ülkenin savaşı olmadığını, küresel çapta yayılma riski olduğunu belirtirken, Türkiye'nin barış çağrılarını daima yinelediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı, 2 Haziran'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini belirtirken, iki tarafın da hazırlıklı geldiğini ifade etti.

Bakan Fidan, iki tarafın da ateşkes için şartlarını içeren belgeleri birbirlerine sunduklarını belirtti.

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Bakan Fidan; Vladimir Putin, Volodimir Zelenskiy ve Donald Trump tarafından itimat edilebilecek liderin Cumhurbaşkan Erdoğan olduğuna vurgu yaparken, Türkiye'nin liderler zirvesine ev sahip sahipliği yapabileceğini söyledi.

Bakan Fidan "Liderlerin bir araya gelmesi iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

Bakan Fidan, Suriye'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı, Suriye'nin her alanda rehabilite edilebilmesi için çok fazla çalışma gerektiğine dikkat çekti. Suriye'nin tekrardan sisteme dâhil edildiğini işaret eden Fidan, bu gelişmelerin Suriye adına olumlu olacağına vurgu yaptı. Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine de değindi. Rehineler gündemde olduğunda ateşkesin mümkün olduğunu belirten Bakan Fidan, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından savaşın devam etmesini öngören bir bakışın hiç kimse için olumlu olmayacağını belirtti. Bakan Fidan ayrıca, Avrupalı devletlerin İsrail ile aralarına mesafe koyduğuna dikkat çekerken, dünyada güçlü olanın gücünü kullandığı bir durumun yaşanması durumunda Avrupa'nın dezavantajlı olacağını işaret etti.