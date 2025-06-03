Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündemi değerlendirdi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündemi değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan; Ukrayna Savaşı'nın bitmesi adına düzenlenecek bir liderler zirvesi için ev sahipliğine Türkiye'nin hazır olduğunu bildirdi. Bakan Fidan ayrıca, 2 Haziran'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 21:41 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Fidan, TRT Haber yayınında açıklamalar yaptı.

        Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi bölgesel yayılma riski bulunan bir savaşı istemediklerini ifade etti.

        Bakan Fidan, Ukrayna Savaşı'nın iki ülkenin savaşı olmadığını, küresel çapta yayılma riski olduğunu belirtirken, Türkiye'nin barış çağrılarını daima yinelediğini bildirdi.

        Dışişleri Bakanı, 2 Haziran'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini belirtirken, iki tarafın da hazırlıklı geldiğini ifade etti.

        Bakan Fidan, iki tarafın da ateşkes için şartlarını içeren belgeleri birbirlerine sunduklarını belirtti.

        REKLAM

        Bakan Fidan; Vladimir Putin, Volodimir Zelenskiy ve Donald Trump tarafından itimat edilebilecek liderin Cumhurbaşkan Erdoğan olduğuna vurgu yaparken, Türkiye'nin liderler zirvesine ev sahip sahipliği yapabileceğini söyledi.

        Bakan Fidan "Liderlerin bir araya gelmesi iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

        Bakan Fidan, Suriye'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

        Dışişleri Bakanı, Suriye'nin her alanda rehabilite edilebilmesi için çok fazla çalışma gerektiğine dikkat çekti.

        Suriye'nin tekrardan sisteme dâhil edildiğini işaret eden Fidan, bu gelişmelerin Suriye adına olumlu olacağına vurgu yaptı.

        Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine de değindi.

        Rehineler gündemde olduğunda ateşkesin mümkün olduğunu belirten Bakan Fidan, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından savaşın devam etmesini öngören bir bakışın hiç kimse için olumlu olmayacağını belirtti.

        Bakan Fidan ayrıca, Avrupalı devletlerin İsrail ile aralarına mesafe koyduğuna dikkat çekerken, dünyada güçlü olanın gücünü kullandığı bir durumun yaşanması durumunda Avrupa'nın dezavantajlı olacağını işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belediyeler soruşturmasında 3 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 3 tutuklama
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa