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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Taklit veya tağşiş listesi yenilendi: Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik - Alışveriş Haberleri

        Liste güncellendi: Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi yeniledi. Listeye 21 yeni ürün eklendi. Sucukta kanatlı et, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, baharatta nişasta kullanımı zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:57
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        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi.

        LİSTEYE 21 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

        5 Aralık taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda toplam 21 marka bulunuyor. Son testlerde sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köride nişasta, zeytinyağında da tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Tam yağlı kaşar peynirde ise yağ oranının düşük çıktığı görüldü.

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