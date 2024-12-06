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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Ege için kuvvetli sağanak uyarısı * 6 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Çanakkale ile İzmir, Muğla ve Antalya çevreleri kuvvetli sağanak yağışlı; Rize ve Artvin çevreleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 06.12.2024 - 07:23
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        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Bulutlu 16°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 17°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Parçalı bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 12°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 13°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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