Meteoroloji'den Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Çanakkale ile İzmir, Muğla ve Antalya çevreleri kuvvetli sağanak yağışlı; Rize ve Artvin çevreleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.