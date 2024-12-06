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        Suriye Ordusu, muhaliflerin ilerleyişini engellemek için köprü vurdu

        Muhalifler, Halep'in ardından Hama kentini de ele geçirerek daha güneyde bulunan Humus kentine yöneldi. Humus kenti güzergahında bulunan Resten Otobanı Köprüsü Suriye Ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında kullanılmaz hâle getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 01:47 Güncelleme: 06.12.2024 - 02:21
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        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
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        Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi.

        Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı.

        Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

        Suriye'deki gelişmeler

        Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

        30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

        Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

        Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

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        #Suriye
        #humus
        #Suriye iç savaşı
        #Son dakika haberler
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