Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinin ardından Meksika ile ABD arasında göçmen sorunu yaşanıyor. 20 Ocak 2025'te göreve başlayacak olan Donald Trump'ın göçmenleri Meksika'ya sınır dışı etmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, sınır dışı edilecek göçmenlerden sadece Meksika vatandaşlığı bulunanları kabul edeceklerini ifade etti.

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Son yıllarda Amerika ile göçmenler konusunda iyi bir iş birliğine giden Meksika, Trump yönetiminin çok yüksek sayıda göçmeni sınır dışı etmesi hâlinde hepsini kabul edemeyeceklerini sadece Meksikalıları alabileceğini bildirdi. REKLAM Sheinbaum basına yaptığı açıklamada "Umuyorum ki Trump yönetimi ile bir anlaşamaya varacağız. Eğer çok yüksek sayıda insan sınır dışı edilirse sadece Meksika vatandaşlarını kabul edebiliriz." dedi.