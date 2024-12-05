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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da savunmada kurgu değişiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da savunmada kurgu değişiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, eksikler ve sakatlıklar nedeniyle savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

        Giriş: 05.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:29
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        • 1

          Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da, savunma kurgusunda değişiklikler gündemde.

        • 2

          Son dönemde üç stoperli sistemle sahaya çıkan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, bu maçta eksikler nedeniyle dörtlü savunmaya dönmeyi planladığı öğrenildi.

        • 3

          Eyüpspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından bu önemli deplasmanda puan kaybını telafi etmek isteyen Galatasaray'da, savunma hattındaki sakatlıklar dikkat çekiyor.

        • 4

          Eyüpspor maçında bileği burkulan ve kemik ödemi tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın Sivasspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        • 5

          Bu sezon savunmada öne çıkan isimlerden Davinson Sanchez'in ilk 11'deki yeri garanti. Kolombiyalı savunmacının partnerinin ise genç oyuncu Metehan Baltacı olması bekleniyor.

        • 6

          Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Victor Nelsson'un ise bu maçta ilk 11'de yer alma ihtimali düşük görülüyor.

        • 7

          Teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek ve sol bek tercihi için henüz karar vermediği, antrenmanlarda farklı denemeler yaptığı bildirildi.

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