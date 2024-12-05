Galatasaray'da savunmada kurgu değişiyor!
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, eksikler ve sakatlıklar nedeniyle savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyi planlıyor.
- 1
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da, savunma kurgusunda değişiklikler gündemde.
- 2
Son dönemde üç stoperli sistemle sahaya çıkan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, bu maçta eksikler nedeniyle dörtlü savunmaya dönmeyi planladığı öğrenildi.
- 3
Eyüpspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından bu önemli deplasmanda puan kaybını telafi etmek isteyen Galatasaray'da, savunma hattındaki sakatlıklar dikkat çekiyor.
-
- 4
Eyüpspor maçında bileği burkulan ve kemik ödemi tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın Sivasspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
- 5
Bu sezon savunmada öne çıkan isimlerden Davinson Sanchez'in ilk 11'deki yeri garanti. Kolombiyalı savunmacının partnerinin ise genç oyuncu Metehan Baltacı olması bekleniyor.
- 6
Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Victor Nelsson'un ise bu maçta ilk 11'de yer alma ihtimali düşük görülüyor.
-
- 7
Teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek ve sol bek tercihi için henüz karar vermediği, antrenmanlarda farklı denemeler yaptığı bildirildi.