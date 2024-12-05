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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pes artık! Bir günde 3 iade - İş-Yaşam Haberleri

        Pes artık! Bir günde 3 iade

        AB'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında bir günde Türkiye'den gelen gıda ürünlerine yönelik 3 farklı 'gümrük reddi' bildirimi yayımlandı. İtalya ve Bulgaristan'a yönelik bildirimlerde Türkiye'den gelen kuru incirlerde en zehirli aflatoksin olan 'Aflatoksin B1' tespit edildi. Yine Bulgaristan'a yollanan narlarda ise yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 22:52 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:52
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        Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine artan sayıda gıda ürünü geri gönderilmeye devam ediyor. Son olarak bugün (5 Aralık) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 3 adet ‘gümrük reddi’ bildirimi yayımlandı.

        RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 2024.8993 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde Aflatoksin tespit edildiği belirtildi. Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 6.0 µg/kg - ppb olması gereken ‘Aflatoksin B1’miktarı B1 33.0+/-9.9 olarak tespit edildi.

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        2024.8994 numaralı bildirimde ise Türkiye’den Bulgaristan’a yollanan narlarda asetamipirid ve sulfoxaflor maddeleri tespit edildi. Söz konusu maddeler tarım ürünlerini böceklerden korumak için kullanılıyor. RASSF’de yer alan bilgilere göre izin bir üründe izin verilen asetamipirid miktarının maksimum 0.01 mg/kg – ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar narlarda 0.123+/-0.062 mg/kg – ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 0.01 0.01 mg/kg – ppm olması gereken sulfoxaflor miktarı ise 0.057+/-0.029 mg/kg – ppm olarak tespit edildi.

        2024.8995 numaralı İtalya’ya yönelik bildirimde yer alan bilgilere göre de Türkiye’den ihraç edilen kuru incirlerde ‘Aflatoksin B1’ bulundu. Yapılan testler sonucunda maksimum 6 µg/kg - ppb olması gereken Aflatoksin B1 miktarı, yaklaşık 2 katı kadar, 11,8 µg/kg – ppb olarak tespit edildi.

        Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

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