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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler... - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

        Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, zirve yarışı için kritik önem taşıyan maçta Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Cumartesi günü oynanacak dev derbi için geri sayıma geçilirken, Habertürk olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken rakamlar ve istatistikler...

        Giriş: 06.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:35
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik derbilerinden biri Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Dev maç öncesi iki takımın öne çıkan isimlerini karşılaştırdık. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve oyuncu karşılaştırmaları...

        • 2

          MERT GÜNOK - LIVAKOVIC

          Mert Günok: Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, bu sezon ligde 12 maçta forma giyerken, kalesinde 13 gol gördü. Maç başına 2.42 kurtarış yapan Mert, 12 maçın 5'in kalesini gole kapattı.

          Livakovic: Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan Livakovic, ligde forma giydiği 13 maçta kalesinde 12 gol gördü. Hırvat eldiven, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatarak önemli bir istatistiğe imza attı. Livakovic ligde maç başına ise 1.77 kurtarış yapıyor.

        • 3

          SVENSSON - OSAYI

          Svensson: Beşiktaş'ın bu sezonki en istikrarlı isimlerinden biri olan Svensson, ligde 11 maça çıktı. Norveçli sağ bek, bu karşılaşmalarda 2 asist yaparken, maç başına da 2.18 top çalma istatistiği yakaladı.

          Osayi: Fenerbahçe'de bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle zaman zaman formasından uzak kalan Osayi-Samuel, ligde 7 maçta görev yaptı. Nijeryalı sağ bek bu maçlarda maç başına 1.86 top çalmayla mücadele etti.

        • 4

          GEDSON - FRED

          Gedson: Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli isimlerinden biri olan Gedson Fernandes, Süper Lig'de 13 mücadelede foram giydi. Rakip kaleye maç başına 1.62 isabetli şut atan Portekizli yıldız, 3 kez fileleri havalandırdı. Gedson ayrıca, maç başına 6.46 ikili mücadele kazanma oranıyla da öne çıktı.

          Fred: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta 4 gol atarken, yaptığı 3 asistle de toplam 7 gole katkıda bulundu. Maç başına 1.80 isabetli pas istatistiği tutturan Fred, girdiği ikili mücadelelerin de 3.40'ını kazanmayı başardı.

        • 5

          RASHICA - MAXIMIN

          Rashica: Beşiktaş'ın sağ kanattaki önemli ismi Rashica, bu sezon ligde 10 maça çıktı. Kosovalı futbolcu bu maçlarda 1 gol atıp 3 asist yaptı.

          Maximin: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Saint-Maximin, ligde 12 maçta forma şansı buldu. Fransız kanat oyuncusu bu maçlarda 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

        • 6

          RAFA SILVA - TADIC

          Rafa Silva: Beşiktaş'ın derbideki en büyük hücum güçlerinden biri de şüphesi Rafa Silva olacak. Portekizli yıldız bu sezon ligde 13 maçta forma giyerken, 3 kez fileleri havalandırdı. Maç başına 2.5 şut çeken Rafa, yine maç başına 1.7 kilit pasla öne çıktı.

          Tadic: Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşündeki başrollerden biri olan Dusan Tadic, ligde foram giydiği 13 maçta 7 gol, 5 asiste imza atarak 12 gole doğrudan katkıda bulundu. Rakip kaleye maç başına 1.8 şut çeken Sırp yıldız, ayrıca maç başına 3 kilit pas vererek takımının hücumdaki en önemli silahı oldu.

        • 7

          IMMOBILE - DZEKO

          Immobile: Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, Fenerbahçe karşısındaki takımının en büyük gol umudu olacak. Ligde 13 maçta attığı 9 golle krallık yarışında zirvede yer alan tecrübeli futbolcu, maç başına 2.25 şut çekerken, girdiği pozisyonları gole çevirmede %33.3'lük oran yakaladı.

          Dzeko: Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki yıldız golcüsü Edin Dzeko, sergilediği performansla adeta gençlere taş çıkartıyor. Sarı-lacivertlilerin derbideki kilit isimlerinden biri olması beklenen Bosna Hersekli golcü, bu sezon ligde 13 maçta 8 gol, 1 asiste imza attı. Rakip kaleye maç başına 2.69 şut çeken Dzeko, girdiği pozisyonları gole çevirmede %22.9'da kaldı.

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