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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne son kayıt tarihi uzatıldı - Enerji Haberleri

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne son kayıt tarihi uzatıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi uzatıldı. UTTS'ye geçişle ilgili yaşanan yoğunluk nedeniyle vergi mükelleflerinin mağdur olmaması için sisteme kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar ise donanım fiyatlarında yıl sonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 01:47 Güncelleme: 07.12.2024 - 01:48
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        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
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        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki uygulama esaslarında bazı önemli değişiklikler yaptı.

        UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti.

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. Donanım fiyatları yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncelleneceği için 31 Aralık 2024’e kadar utts.gov.tr üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.

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        Son düzenleme ile getirilen yeni uygulama esasları şöyle:

        KAYIT TARİHLERİ VE VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMA

        31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırılması halinde: Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verenler, 2024 fiyatlarıyla ödeme yapacak. Montaj işlemini 30 Nisan 2025'e kadar tamamlama hakkına sahip olacak ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecek.

        1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecek.

        MONTAJ FİYATLARI

        31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırılması halinde 2024 hizmet bedeli geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, bu nedenle cezai yaptırım uygulanmayacak.

        1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde 2025 yılı hizmet bedeli ödenecek. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında cezai yaptırım uygulanmayacak.

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        31 OCAK 2025 SONRASI İÇİN YAPTIRIMLAR

        31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri ve işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Donanım kurulumlarını tamamlamayanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

        YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ

        1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek.

        Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek.

        TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Araç sahipleri, şirket değişikliği durumunda yeni cihaz almak zorunda kalmayacak.

        TAŞIT TANIMA BİRİMİ (TTB) SİPARİŞLERİ BİR MİLYONU AŞTI

        UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar TL'lik kayıt dışılığın önüne geçilecek.

        Ülke genelinde halen bin 500 Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj istasyonunda dört bin teknisyen, taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında da 450 teknik servis, iki bin personel görev alıyor.

        UTTS'ye kayıtlı istasyon sayısı geçtiğimiz haftalarda dört bini, TTB siparişleri ise 1,1 milyonu geçti.

        Yeni düzenleme ile yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin iki milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise sekiz bini geçmesi bekleniyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi
        #utts
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