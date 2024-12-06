ABD'den uçaklı mesaj

Uzun zamandır Suriye'nin güneyinde ve güneydoğusunda İran milisleri ile zaman zaman karşı karşıya gelen ABD kuvvetleri Suriye'de yaşanan yeni gelişmelerle birlikte alarm durumuna geçti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada B-52 bombardıman uçaklarının katılımıyla CENTCOM sorumluluk bölgesinde bir hava devriyesi gerçekleştirildiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesi Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'nın bir kısmını kapsıyor.

REKLAM advertisement1 A U.S. Air Force B-52H Stratofortress conducts a combat air patrol in support of Operation Inherent Resolve over the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/t9F3qvJG45 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 6, 2024 Bu hafta içerisinde Deyr-i Zor kırsalında İran milislerini A-10 savaş uçakları ile vuran ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'nin güneyinde bulunan Tanf Hava üssünü kullanarak Suriye Çölü'nde bulunan DAEŞ ve İran milis unsurlarını zaman zaman hedef alıyor. REKLAM DEYR-İ ZOR VE SURİYE ÇÖLÜ'NDEKİ ÇATIŞMALAR Suriye Ordusu'nun Deyr-i Zor'u YPG Terör Örgütü unsurlarına devretmesinin ardından İran milisleri ile ABD arasındaki gerilimin artması bekleniyor. Olası bir durumda Tanf Hava üssü ile Deyr-i Zor arasında bulunan bölgenin ABD'nin kontrolü altına girmesi mümkün görünüyor. ABD bu durumu Suriye'de müttefiki olarak gördüğü YPG ile sağlaması bekleniyor.

Ayrıca uzun zamandır donmada bulunan DAEŞ militanlarının da uyuyan hücrelerini harekete geçirdiği ve Suriye Çölü'nde bazı bölgelere saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.