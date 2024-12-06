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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi! - İş-Yaşam Haberleri

        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!

        2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, Stockholm'deki Nobel Barış Müzesi'nde yediği yemeğin ardından geleneklere göre sandalyenin altını imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:03
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        Daron Acemoğlu 'Nobel' geleneğini gerçekleştirdi!
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        2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu Stockholm'deki Nobel Barış Müzesi'nde ağırlandı. Acemoğlu, müzede sandalyenin altını imzaladı.

        NOBEL GELENEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

        Nobel ödülü kazanan kişilerin sandalyelerin altına imza attıkları etkinlik, müzenin açıldığı 2001 senesinden bu yana düzenleniyor.

        AZİZ SANCAR DA SALDALYE İMZALAMIŞTI

        2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da farklı dallarda ödülü kazanan diğer isimlerle birlikte İsveç’in başkenti Stockholm’deki Nobel Müzesi içinde yer alan kafedeki bir sandalyenin altına imza atmıştı.

        TÜRKİYE'DEN NOBEL ÖDÜLÜ ALAN ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU

        Daron Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın ardından Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim olmuştu.

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