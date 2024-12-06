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        Haberler Gündem İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama

        İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:32 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:48
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        32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 114 şüpheliden, yakalanan 100'ünün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliden 59'u savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

        Mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 31'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan firari 14 zanlıdan 6'sının yurt dışında olduğu belirlendi.

        Operasyon

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın finansmanın yönelik soruşturmada 114 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 3 Aralık'ta 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise 100 kişi gözaltına alınmıştı.

        Fotoğraf: AA

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