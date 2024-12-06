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        Haberler Dünya Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi | Dış Haberler

        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi

        Romanya Anayasa Mahkemesi, ilk turunda aşırı sağcı ve Rusya yanlısı Calin Georgescu'nun lider bitirdiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni, ikinci tura iki gün kala iptal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:05
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        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
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        Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

        Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

        Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

        Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

        Yurt dışındaki Romanya vatandaşları 2. tur için oy kullanmaya başlamıştı

        Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.

        Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

        Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

        Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

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        #Romanya
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