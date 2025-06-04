Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, yedek forvet arayan Real Madrid'in Edin Dzeko'yu gündemine aldığını öne sürdü.
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Sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Defensa Central'de yer alan habere göre; La Liga devinin 2023-24 sezonunda iyi bir performans gösteren Joselu'ya benzer bir profil aradığı ve Dzeko'ya odaklandığı belirtildi.
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Haberde, Real Madrid'in iyi bir '9' numara için yüksek bonservis bedeli harcamak istemediği kaydedilirken, Xabi Alonso'nun istediği profilde olan tecrübeli futbolcuyu yedek forvet olarak transfer etmek istediği kaydedildi.
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Real Madrid yöneticilerinin kısa süre içerisinde Boşnak santrforla masaya oturması bekleniyor.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 53 maça çıkan Dzeko, bu müsabakalarda 21 gol atıp 8 de asist yaptı.
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