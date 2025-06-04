Ukrayna Rusya'ya yönelik saldırının yeni videosunu yayınladı

Ukrayna'ya ait insansız hava araçları (İHA) geçtiğimiz pazar günü, Rusya'nın farklı bölgelerinde bulunan askeri havaalanlarına saldırı düzenlemişti.

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) sosyal medya hesapları üzerinden saldırı anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. 4 dakikayı aşan videoda pek çok uçağın hedef alındığı görüldü.

Saldırı neticesinde Rusya'ya ait çok sayıda uçağın imha ya da tahrip edildiği bildirilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının boyutuna ilişkin bilgi vermişti.

SBU operasyonunun, Ukrayna'ya karşı saldırılarda kullanılan Rus hedeflerine yönelik yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bunun kesinlikle benzeri olmayan bir operasyon olduğunu rahat söyleyebiliriz." diye konuşmuştu.

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Zelenskiy, düzenledikleri "operasyonun merkezinin" ise Rusya'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bir ofisinin yakınında yer aldığına dikkati çekti.

Saldırıda 117 adet İHA'nın kullanıldığını ve 117 operatörün görev yaptığını dile getiren Zelenskiy, "Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılar sonucu Rusya'nın 40'tan fazla stratejik bombardıman sistemini kaybettiğini belirtti. Rusların Ukrayna'ya kapsamlı saldırı hazırladıklarına dair önceden bilgi sahip olduklarını söyleyen Zelenskiy, "Bu operasyonun başlamasından önce bile yeni, büyük Rus saldırısının hazırlığı hakkında istihbaratımız vardı." dedi. RUSYA'DAN AÇIKLAMA Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün FPV İHA'larla ülkedeki askeri üsleri hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanıldı. İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına yönelik saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarına yakın bir bölgeden FPV İHA'larının fırlatılması neticesinde birkaç uçak alev aldı." denildi. Saldırılar neticesinde çıkan alevlerin söndürüldüğü ve hayatını kaybeden personel olmadığı aktarılan açıklamada, "terör" saldırılarına katılan bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.