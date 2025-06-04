Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!

💥 Fenerbahçe'de Devin Özek dönemi



🎙️ @ahmetselimkul: Fenerbahçe'de sıcak bir haberimiz var. Sportif Direktör Mario Branco ile yollar ayrılmıştı. Branco'nun yerine Devin Özek ile her konuda anlaşma sağlandı. Futbol Direktörü Devin Özek olacak, 'Futbol A Takımı'nın operasyonu ve… pic.twitter.com/8dHVWV2a40