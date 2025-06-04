Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi.
Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü belli oldu.
Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi.
Devin Özek, futbol A takımının operasyonu ve transfer süreçleriyle ilgilenecek. Yardımcı pozisyonu olmayacak.
Okan Özkan da futbol koordinatörü olacak ve scouting, altyapı, sözleşme gibi maddelerle ilgilenecek.
TARİHİ ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ!
Devin Özek, Bayern Leverkusen'in Bundesliga'da şampiyon olduğu sezonda Xabi Alonso'nun ekibinde görev yapıyordu.
Son olarak Leverkusen’de görev alan 30 yaşındaki futbol adamı, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.