Rodri'nin tekne romantizmi

2024'te Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olan Ballon d'Or’a layık görülen Rodrigo Hernández Cascante, İngiltere Premier Lig'de sezonun bitmesinin ardından soluğu Fransa'nın gözde tatil beldesi Saint-Tropez'de aldı.

Uzun süreli bir sakatlık geçiren ve nisan ayında sahalara dönen yıldız futbolcu, sevgilisi Laura Iglesias ile tekne tatili yaparken görüntülendi.

Çift, teknelerinde romantik anlar yaşadı. Ünlü futbolcu, daha sonra denize atlamakta zorlanan sevgilisine şakalar yaptı.

İkili, sonrasında romantik dakikalar geçirmeyi sürdürdü. Rodri, denizden çıkan sevgilisine duş almasına da yardım etti.

Rodri, İspanya'nın Villarreal kulübünde top koştururken, bir yandan da Jaume I Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı. Sevgilisi Laura ile İspanya'daki üniversite günlerinde tanıştı. Rodri, İşletme okurken, Laura ise tıp eğitimi aldı.

Manchester City'nin 2023'te kazandığı üç kupada (Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi) katkısı olan Rodri, İspanya'nın geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında da önemli rol oynamıştı. Aynı zamanda Manchester City tarihinde Ballon d'Or'u kulübe getiren ilk isim olmuştu.