150 bin tavuk öldü! Ankara'da yumurta üretim tesisinde feci yangın!
Başkent Ankara'da bir yumurta üretim tesisinde facia yaşandı. Kentin Çubuk ilçesindeki tesiste çıkan yangında 150 bin tavuk öldü. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yumurta tesisinde çıkan yangında 150 bin tavuk öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.
DHA'nın haberine göre Çubuk ilçesine bağlı Yakuphasan Mahallesi'ndeki bir tavuk yumurta üretim tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
TESİSTE 1 MİLYON TAVUK BULUNUYOR
1 milyon tavuğun bulunduğu tesiste, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ALEVLER GENİŞ ALANA YAYILDI
Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.