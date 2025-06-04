Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!

İstanbul Esenler'de olay, 1 Haziran saat 22.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişi, yanındaki silahla ateş açarak öldürdü.

Çalışmalarını sürdüren polis, Selami Yılmaz'ın bir süredir birlikte olduğu Y.G. isimli kadının bilgisine başvurdu. Y.G., daha önceden birlikte olduğu Gökhan P.'nin kendilerini bir süredir rahatsız ettiğini, olayı da bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini söylemesi üzerine Gökhan P.(27) gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öldürülen Selami Yılmaz’ın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayın kıskançlık sonucu olduğunu söyleyen Gökhan P., “Y.G. ile birliktelik yaşıyorduk. Ancak daha sonra aramız bozuldu ve ayrıldık. Kısa süre sonra Y.G.’nin benim arkadaşım olan Selami Yılmaz ile birlikte olduğunu öğrendim. Bu duruma çok içerledim. Olayı bir anlık sinirle bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.