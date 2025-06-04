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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!

        İstanbul'da, arkadaşı Selami Yılmaz'ı, eski sevgilisiyle birlikte olduğu için kıskandığı gerekçesiyle sokak ortasında silahla öldüren Gökhan P. ve ona yardım eden iki arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:55
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        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
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        İstanbul Esenler'de olay, 1 Haziran saat 22.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişi, yanındaki silahla ateş açarak öldürdü.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'daki habere göre olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        KATİL ZANLISI TAKSİYLE GELMİŞ

        Görüntülerde, Selami Yılmaz'ın arkasında hızla gelerek ateş açan şüphelinin olay yerine taksiyle geldiğini ve cinayeti işlediğini tespit etti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmalarını sürdüren polis, Selami Yılmaz'ın bir süredir birlikte olduğu Y.G. isimli kadının bilgisine başvurdu. Y.G., daha önceden birlikte olduğu Gökhan P.'nin kendilerini bir süredir rahatsız ettiğini, olayı da bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini söylemesi üzerine Gökhan P.(27) gözaltına alındı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Öldürülen Selami Yılmaz’ın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayın kıskançlık sonucu olduğunu söyleyen Gökhan P., “Y.G. ile birliktelik yaşıyorduk. Ancak daha sonra aramız bozuldu ve ayrıldık. Kısa süre sonra Y.G.’nin benim arkadaşım olan Selami Yılmaz ile birlikte olduğunu öğrendim. Bu duruma çok içerledim. Olayı bir anlık sinirle bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gökhan P. ile olaydan sonra kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öğrenilen M.R.Ç. ve İ.K. (17) adliyeye sevk edildi.

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        #istanbul
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